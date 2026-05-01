中職》Love it！很愛在亞太出賽 養兩隻狗的獅帝芬拿下最應景MVP

獅帝芬獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅首次和台南知名插畫家「屎蛋唐尼」聯手推出「TONY STAN汪汪萊」主題日，今天三連戰第一天就迎來1萬5031人和146隻狗進場相挺，先發投手獅帝芬也是超級愛狗人士，主投7局飆7K無失分，不但率隊3：0擊敗樂天桃猿，更拿下本季首座單場MVP。

獅帝芬登場投球時，亞太成棒主球場的大螢幕就秀出「屎蛋唐尼」幫他畫的形象照，而且旁邊由球團人員加工製圖的狗狗，就是他的愛犬。獅帝芬賽後透露，他和妻子沒有小孩，「兩隻狗狗就是我的兩個小孩，我愛死他們了。很開心能在這個主題日出賽」，被問及肖象畫跟自己像不像時，他則笑說，很像。

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這是獅帝芬本季拿下的第4勝，也是他在亞太抱回的第3勝，他用「Love it」來形容自己很愛在亞太投球，球場的各方面都很棒，也很慶幸自己有機會在週末出賽，能夠有這麼多球迷踴躍進場，現場氣氛非常好。

獅帝芬獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

獅帝芬獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

獅帝芬。（記者李惠洲攝）

台南知名插畫家「屎蛋唐尼」幫獅帝芬畫的可愛肖象畫。（統一獅提供）

獅帝芬和他的愛犬。（統一獅提供）

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