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中職》除了期待林子豪頂上安可的位置 餅總對蘇智傑有更高要求

2026/05/01 19:39

蘇智傑擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）蘇智傑擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天共有林子豪、陳聖平和蘇智傑3名打者開轟，搭配先發投手獅帝芬7局無失分的好投，終場就以3：0完封樂天桃猿。獅隊總教練林岳平賽後指出，本來就期待林子豪能夠補上安可離隊後的位置，也希望蘇智傑的打擊率要高一點，「他是有那個能力的打者」。

林子豪今天擔任獅隊先發3棒一壘手，除了在1局下轟出本季首發全壘打，更在4局上撲接內野滾地球後，再撲向一壘完成刺殺，攻守兩端都有亮眼表現。餅總指出，「子豪本來就是我們預計補上安可這個位置，結果打了22場才出現全壘打。但優點是，他的打擊率和安打數是全隊最高，是很穩定的打者，看能不能有更多長打。」

林子豪目前累計20場敲出25支安打和3成29打擊率，只有出賽6場累計3成75打擊率的陳傑憲在數字上比他高。只是餅總也強調，林子豪若是連續出賽或像今天比賽撲壘，他的疲勞程度會比一般人來得快，下滑程度也會比較快，「所以我們會利用一些球賽的空檔或是輪休，讓他保持好的狀態，這是我們要一直注意和觀察的地方。」

至於今天轟出本季第3發全壘打的蘇智傑，餅總則期待他的穩定性能夠再好一點，「雖然目前打三支全壘打還不錯，但他應該要有平均一場一支（安打），甚至2支以上，他有那個能力。」只是蘇智傑目前累計打擊率2成19，餅總希望他的擊球率再高一點、打擊率要高一點，並再次強調，「他是有那個能力的打者」。

林子豪擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）林子豪擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）

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