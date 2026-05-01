中職》富邦悍將守備亂成一鍋粥 魔力藍6局0責失悲情吞敗

王念好傳球失誤。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天富邦悍將守備亂成一鍋粥，前4局就出現4次失誤，也讓先發洋投魔力藍投得異常艱辛，受守備失誤連連影響，魔力藍先發6局失3分都非責失悲情吞敗，曾仁和從樂天桃猿轉戰味全龍初登板，先發5.2局無失分拿下轉隊後首勝，終場龍隊就以3：1擊敗富邦。

2局下龍隊進攻，李凱威敲出二壘安打並靠左外野手孔念恩處理球失誤進佔三壘，再靠隊友滾地球跑回第1分，兩出局後林辰勳擊出內野滾地球，二壘手林岳谷接球後傳一壘失誤，接著陳子豪敲出二壘安打帶有1分打點，中止連19打數0安打的乾旱期，此役也是陳子豪相隔2544天再扛9棒，首打席就立大功。

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4局下王順和擊出內野滾地球，三壘手王念好接球後暴傳一壘，這是王念好此役第2次傳一壘失誤，接著王順和盜上二壘，再靠隊友內野滾地球跑上三壘，兩出局後林辰勳擊出內野滾地球，一壘手范國宸沒接到球，形成場地不規則內野安打，龍隊再添1分取得3：0領先。富邦只在8局上無人出局滿壘，靠王念好雙殺打拿下1分，最終以2分之差落敗。

今年從樂天桃猿轉戰龍隊的曾仁和，今天迎來轉隊後初登板，用73球先發5.2局被敲出4支安打，另有5K和3次四死球，無失分拿下本季首勝和單場MVP，相隔717天再奪勝投。

富邦先發洋投魔力藍表現不俗，投6局被敲出5支安打沒有出現四死球，失3分都是非責失苦吞本季第2敗。

魔力藍。（記者塗建榮攝）

曾仁和。（記者塗建榮攝）

曾仁和（左）、林辰勳（右）投捕搭檔。（記者塗建榮攝）

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