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湯姆斯盃羽球》周天成、麟榤配苦戰3局吞敗 台灣遭印度橫掃

2026/05/01 20:10

王齊麟、邱相榤。（資料照，Badminton photo提供）王齊麟、邱相榤。（資料照，Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在湯姆斯盃世界男子羽球團體錦標賽，男單周天成、男雙王齊麟／邱相榤和男單林俊易都輸球收場，最終直落三遭2022年拿下冠軍的印度隊痛擊，無緣締造連兩屆晉級4強的隊史紀錄。

打頭陣的台灣一哥周天成，雖然首局16：18落後連得5分，先下一城，但他在第2局也錯過2個賽末點，反而被印度一哥森（Lakshya Sen）後來居上，且小天在決勝局也無力阻擋，台灣也以0：1落後。

本屆小組賽拿下3連勝的王齊麟／邱相榤，在第1局錯過局點機會，即使第2局有扳平，但決勝局始終難以攻破對手，最終以21：23、21：19、12：21不敵曾高居世界排名第1男雙「黑塔」蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。

陷入0：2落後的台灣，「左手重砲」林俊易面對今年亞錦賽驚奇拿銀牌的20歲印度新希望謝提（Ayush Shetty），小林也是無法突破謝提，最後以16：21、17：21吞敗，台灣也就直落三出局，印度繼2022年後隊史二度晉級4強。

林俊易。（資料照，路透）林俊易。（資料照，路透）

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