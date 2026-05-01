全大運羽球》未來改成單局15分制 世大運金牌丁彥宸分享經驗

丁彥宸。（全大運辦公室提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕BWF世界羽球總會預計明年起將由現行的3局、單局21分制改為3局、單局15分制。台灣大學羽球隊丁彥宸，目前征戰115年中央全大運，作為萊茵魯爾世大運羽球男單金牌，他也是國內最早接觸該賽制的選手之一，他覺得那時比賽節奏變得很快，要比以往更專心，一開局就要積極搶攻。去年世大運羽球賽事，首度採用3局、15分制，我國贏得2金、3銀和1銅的佳績，除丁彥宸摘金，還有混雙吳軒毅／楊筑云斬獲金牌。

「其實那時自己沒有做什麼調整，沒有特別練15分的戰術，但就是一場一場慢慢去適應比賽節奏。」丁彥宸表示，過往21分的模式，可能前面5分還在試探對手、場地風向、球跟地板的狀況，但如果變成15分制，打到8分就技術暫停，「可能還沒試探，一局就要結束，基本上一下去，就要把節奏打快。」

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丁彥宸坦言，當時世大運「一局未失」收下金牌，關鍵在於身心狀況都保持良好，「也很可能大家都還在適應15分的節奏，但我自己就是抱持著其實沒什麼差，就是努力去打。當然未來變15分的話，不確定性會更高，很容易也很快就會翻掉。」

國內羽壇相關人士建議目前BWF已經公開聲明改制，台灣要盡快與國際接軌，明年度的各項賽事或者下半年學生新一學年的賽事，就可以陸續調整，也讓基層教練、球團有所應對。

「首先基層就要做出很大改變，因為改賽制後，訓練模式一定會調整，我們要有所準備，而不是等到明年比賽開始後，才跟著做改變。」清華大學羽球隊教練許仁豪，過去為倫敦奧運國手，他覺得過往羽球改制，除了選手要適應，觀眾也要重新習慣，都需要一段時間。

羽球早期舊制為15分，但是發球得分制，為了縮短比賽長度，曾經改為五局三勝的單局7分制，之後又恢復為3局2勝、15分制，到2006年才變成現行的落地得分，3局、21分制。

「之前的賽制我都有打到過，都需要磨合期，現行的球風勢必會有所改變，但選手不用太擔心，重新試著找出風格，發展出個人特色。那當然現在初步來看，進攻型選手可能相對比較吃香，有機會先發制人，打出好的開局。」許仁豪表示之前有跟去年世大運國手們討論，15分制的比賽型態。

許仁豪指出，「因為分數縮減，打8分就有機會休息（技術暫停），那一開始就可以大膽搶攻，以我們國內目前好手來看，都還算有優勢，但同樣地，訓練會變得更講究細節，體能調節的間歇訓練可能會增家，以及情蒐會變得更重要。」

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