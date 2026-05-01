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中職》相隔717天曾仁和再奪勝投 葉總讚不絕口！

2026/05/01 21:06

曾仁和。（記者塗建榮攝）曾仁和。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕31歲的「土虱」曾仁和去年效力樂天桃猿只投18局，防禦率高達10，季後轉戰味全龍，今天對富邦悍將完成轉隊後初登板，用73球先發5.2局被敲出4支安打，另有5K和3次四死球，無失分拿下本季首勝和單場MVP，相隔717天再奪勝投，終場龍隊就以3：1擊敗富邦。

對於曾仁和表現，龍隊總教練葉君璋表示，「這是他應該有的樣子，我覺得他應該可以再更好，目前來講他調整的方式是對的，繼續保持下去應該會更好。」至於好的地方，葉總指出，曾仁和有好的控球，直球、變化球大部分都可以投到想要的位置，今天表現非常好，接下來應該會先讓他下二軍調整，等時間到了再拉上來。

之前曾仁和飽受腰傷所苦，投球機制受影響，球速也下滑，此役最快球速145公里，直球均速約142公里左右，與巔峰時期有一段距離，葉總認為，「球速不用擔心，已經比我預期好滿多的，針對球速他還有一些狀況沒到位，基本上以目前調整方式，應該會減少他受傷的狀況，我覺得是投球動作造成他的腰部壓力較大，接下來應該會有所改善。」

拿下久違的勝投，曾仁和表示，他做了很多準備，不管投球動作、心理、心態都改變滿大的，畢竟很久沒在一軍比賽，一定會緊張，隊友一直鼓勵他，直說守備一定會幫忙，他要更盡力投，不能因為緊張而不敢丟，這一勝是很好的開始。

轉隊後的心路歷程，曾仁和表示，之前跌跌撞撞，沒機會上一軍又轉換球隊，不知道這樣投的結果會是怎麼樣，味全龍給他機會，沒有因為是老將就沒有出賽機會，一樣把他放在一、二軍先發輪值，對他來說是很好的事情。

曾仁和（左）、林辰勳（右）投捕搭檔。（記者塗建榮攝）曾仁和（左）、林辰勳（右）投捕搭檔。（記者塗建榮攝）

曾仁和。（記者塗建榮攝）曾仁和。（記者塗建榮攝）

曾仁和。（記者塗建榮攝）曾仁和。（記者塗建榮攝）

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