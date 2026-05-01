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中職》「心臟快跳出來！」 第8局魔術般的投手調度嚇壞葉總

2026/05/01 21:32

納瓦洛。（資料照，記者林正堃攝）納瓦洛。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天味全龍以3：1擊敗富邦悍將拿下3連勝，比賽中發生一段小插曲，7局上富邦進攻，一出局一、二壘有人，龍隊換上26歲新秀左投王伯洋救火，他連續K掉兩名左打孔念恩、周佳樂化險為夷力保不失。

8局上王伯洋續投，此時龍隊取得3：0領先，王苡丞挨觸身球上壘後龍隊換投，王伯洋下、吳君奕上，並沒有啟動勝利組牛棚，一軍經驗不多的吳君奕被范國宸敲出安打，再四壞保送張育成，形成無人出局滿壘局面。

此時龍隊依舊不換投，吳君奕讓王念好擊出三壘滾地球抓到雙殺、失1分，接著林鋅杰登板「拆彈」，他讓代打李宗賢擊出中外野飛球出局止住失血，9局上林凱威投1局無失分順利守成，拿下傲視全聯盟的第7次救援成功。

「心臟快跳出來！」今天賽後龍隊總教練葉君璋直言，第8局的局面真的好緊張，當下就是相信投手教練納瓦洛，「他相信選手，我就相信他。」

過去龍隊比賽，第8局高機率會讓勝利組牛棚林子煜或陳冠偉上場，今天納瓦洛大膽用兵，以結果來說是好的。葉總認為，只能說跟過去的投手調度不太一樣，看起來納瓦洛有自己的模式、算法，以當下這樣的比數，做出這樣的投手調度安排，「我覺得以納瓦洛的調度、經驗和對投手的了解，就是相信他。」

味全龍勝富邦悍將。（記者塗建榮攝）味全龍勝富邦悍將。（記者塗建榮攝）

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