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日職》林安可整場坐板凳 歸隊的洋砲奈文開轟+猛打賞助西武20安大勝

2026/05/01 22:13

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅台灣好手林安可今天整場坐板凳沒有上場，剛歸隊的洋砲T.奈文（Tyler Nevin）單場3安猛打賞，包含本季首轟出爐，幫助西武獅在客場以10比0完封千葉羅德。

林安可本季出賽25場，有2轟、8分打點，打擊率為2成11。林安可過去3場出賽，合計10打數都沒有擊出安打。林安可今天沒有獲得先發機會，最終也未上場。

開季受傷的T.奈文今天重返一軍，首打席擊出帶有1分打點的二壘安打，第3局擊出左外野陽春砲，本季首轟出爐。T.奈文第5局敲出右外野二壘安打，第6局靠對手失誤上壘。

總計T.奈文此戰4打數敲出3安，貢獻2分打點。T.奈文去年旅日首年交出21轟、63分打點，打擊率2成77的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.794。

西武全場有20支安打，除了T.奈文外，平沢大河、柘植世那、滝澤夏央都有3安1打點，渡部聖彌也敲3安。但擔任開路先鋒的洋砲卡納里奧（Alexander Canario）全場4支0，打擊率降至2成13。

育成出身的西武左投佐藤爽，此戰主投7局賞9次三振無失分，收下職業生涯首勝；羅德投手廣池康志郎主投4局失4分，吞本季首敗。

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