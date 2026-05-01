全大運角力》黃瑞棋蠟燭三頭燒堅持追夢 賽史第5金到手

黃瑞棋。（全大運辦公室提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕學校行政、帶隊教練和選手身分，北市大學角力隊黃瑞棋蠟燭三頭燒，但他堅持不放棄勇敢追夢，115年中央全大運角力公開男生組希羅式60公斤級重返榮耀，收下個人大運會第5面金牌。

「畢竟已經大概快一年多，沒有正式比賽，訓練上也沒有做得很好，最後一場就全力以赴吧，蘇詠翔一直是很強的對手、可敬的對手，就是放開來、拚下這面金牌。」黃瑞棋在關鍵第二回合，原本6：0領先，卻在關鍵時刻，進入強迫接觸，但他成功守住，最終以9：4勝出。

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黃瑞棋為杭州亞運國手，但隔年與巴黎奧運門票失之交臂，在經濟與現實考量下，到新北市文山國中服務，目前擔任體育組長兼教練。「行政加帶隊真的滿累的，沒辦法把訓練做得很好，直到這陣子全中運比完，就跟學校請假，每天下午從新店到天母訓練，至少先用簡單時間，去付出自己想要的。」黃瑞棋為了訓練，每天至少騎車一小時到學校練習。

黃瑞棋目前就讀北市大碩士班三年級，他坦言一次兼三個身份，要懂得時間分配，「當然一定會很累，因為做每件事都要完全投入，但因為我熱愛這運動，所以願意去付出。」26歲的他從小喜愛角力，「這是個充滿力與美的運動，很有力量，而且我小學時接觸後，很喜歡被摔，被拋，有一種成就感，這種跟對手互相往來是非常棒的事，角力是很有趣的運動。」

黃瑞棋表示生活滿檔，但懷抱夢想，「2024巴黎奧運亞洲區資格賽就差一場，還想要再拚。中間因為家人關係和經濟考量，必須要先當老師，但我覺得還是有一點競爭力，夢想為台灣再拿下一面獎牌，不管是亞運、奧運或者亞錦賽。」他曾在2021年亞錦賽摘銅，當時終結台灣男子角力11年獎牌荒，如今期待有機會重披國家隊戰袍再爭榮耀。

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