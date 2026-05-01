日職》主審不慎遭球棒重擊頭部 住院兩週至今意識尚未恢復

主審川上拓斗不慎被球棒擊中頭部。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職一軍4月16日養樂多燕子與橫濱DeNA之戰，主審川上拓斗不慎被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）的揮棒打中，當下送醫並在加護病房接受治療。日本野球機構（NPB）昨天宣布，川上拓斗目前已轉入一般病房，但意識尚未恢復，將持續接受治療與復健。

該場比賽是川上拓斗迎來首次於一軍擔任主審執法，歐蘇納在8局下揮棒時球棒脫手，直接擊中主審川上拓斗的左側頭部，當下倒地無法起身。這起事件發生後，NPB隨即宣布全部的主審都必須配戴安全帽。

請繼續往下閱讀...

日本野球機構表示，「我們收到許多球迷的鼓勵留言，深表感謝，也衷心祈願他能早日康復。」

日職球員工會會長近藤健介也透過聲明表示，「我們與所有球員一同由衷期盼，他能再次站上職棒球場的那一天早日到來。」