日職》主審不慎遭球棒重擊頭部 住院兩週至今意識尚未恢復

主審川上拓斗不慎被球棒擊中頭部。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日職一軍4月16日養樂多燕子與橫濱DeNA之戰，主審川上拓斗不慎被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）的揮棒打中，當下送醫並在加護病房接受治療。日本野球機構（NPB）昨天宣布，川上拓斗目前已轉入一般病房，但意識尚未恢復，將持續接受治療與復健。
該場比賽是川上拓斗迎來首次於一軍擔任主審執法，歐蘇納在8局下揮棒時球棒脫手，直接擊中主審川上拓斗的左側頭部，當下倒地無法起身。這起事件發生後，NPB隨即宣布全部的主審都必須配戴安全帽。
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日本野球機構表示，「我們收到許多球迷的鼓勵留言，深表感謝，也衷心祈願他能早日康復。」
日職球員工會會長近藤健介也透過聲明表示，「我們與所有球員一同由衷期盼，他能再次站上職棒球場的那一天早日到來。」
緊急手術を受けた審判員、オスナ選手の打席での出来事だったんですが、これは本当に胸が痛くなる事故です。—
昨日のヤクルト対DeNA戦で、球審を務めていた川上拓斗審判員 （30歳） が、バットが手から離れて側頭部に直撃するという不慮の事故に遭いました。… pic.twitter.com/imDBpropyD