網球》球王辛納追上三巨頭！最年輕打進9項大師賽冠軍戰

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）勢不可擋，6：2、6：4解決法國對手菲斯（Arthur Fils），義大利頭號種子首闖馬德里網賽決戰，不但跟上傳奇「三巨頭」腳步，還準備締造歷史紀錄，壓軸對手則為德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）。

手感發燙的辛納，已成為史上第4位打進全部9項大師賽冠軍戰的男子球星，而且24歲還是最年輕達標，足與當年25歲完成的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）、27歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、30歲的瑞士天王費德爾（Roger Federer）並肩。辛納自去年11月巴黎、今年3月印地安泉、邁阿密和4月蒙地卡羅以來橫掃群雄，如今又問鼎馬德里金盃，離史上首見大師賽5連冠壯舉僅差最後一步，並已締造跨季大師賽27連勝。

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「我努力打得非常積極主動，接發球感覺很自在。第2盤他發球狀態回升，所以比賽就比較艱難。」這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，已在西班牙首都魔術盒球場進入尾聲，辛納準決賽展現冷靜精準的底線打法，僅花85分鐘直落2擊退21歲後浪菲斯，「但我對今天整體表現非常滿意，我一直努力打出最好的水準，今天確實是狀態極佳的一天。」

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