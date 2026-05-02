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MLB》不待洋基了！146轟明星成自由身 美媒點名有望和鄧愷威當隊友

2026/05/02 07:41

德容。（資料照，美聯社）德容。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，資深游擊手德容（Paul DeJong）已經選擇跳出與洋基的小聯盟合約，成為自由球員。

德容曾是紅雀主戰游擊手，2017年初登大聯盟，菜鳥球季敲出25轟，在國聯新人王票選獲第二高票。2019年德容單季狂炸30轟，多項數據寫生涯新高，該年他也入選明星賽，打出生涯最輝煌球季。近年他輾轉多隊成為棒球浪人，生涯效力紅雀、藍鳥、巨人、白襪、皇家與國民，累積925場出賽，敲出146轟、423分打點，打擊率0.229、攻擊指數0.710。

今年季前由於洋基主戰金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）因傷無緣開季，便以小聯盟合約簽下德容，並邀他參加大聯盟春訓，不過洋基陣中本身就還有許多內野選項，使得德容幾乎沒有升上大聯盟的空間。本季德容在3A累積83打席敲6轟，打擊三圍為.203/.361/.516（127 wRC+）。

如今德容成為自由身，《MLBTR》點名，目前有不少球隊的內野主力因傷缺陣，可能會為德容帶來新機會。如太空人、運動家、金鶯與大都會等球隊，都面臨內野傷兵問題，其中如果德容加入太空人，將與台灣強投鄧愷威當隊友；另外，還有其他球隊可能對這位具守備能力與長打火力的老將有興趣，不管是放在大聯盟板凳或是3A等待機會。

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