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中職》曾仁和青棒時期被張育成打慘了 職棒初對決甜美復仇

2026/05/02 08:43

張育成。（資料照，記者塗建榮攝）張育成。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕青棒時期，台中高農（現興大附農）的張育成碰上三民高中的「土虱」曾仁和見一次打一次，可把土虱給打慘了，同一屆的兩人後來在美職小聯盟、大聯盟都沒對決過，昨首次在中職一軍賽交鋒，前兩打席曾仁和都只花1球就解決張育成，第3打席連投4顆壞球保送後退場，首次交手曾仁和佔上風，甜美復仇。

張育成的高中恩師李明益之前受訪時曾透露，「育成在高中專打土虱，對到他就是有辦法，不信的話，你有空去問曾仁和就知道了。」

「我記得高中被育成打得滿慘的！」曾仁和說，張育成是當時中農最強打者，能投又能打，當時想法是被他打安打沒關係，不要被夯長打就好，後面棒次有把握可以解決。

曾仁和在中職二軍賽曾對決張育成1次飆三振，昨天兩人首次在一軍賽對壘，曾仁和說，第一打席對張育成投卡特球，第二打席投內角速球，「育成應該覺得我不會丟得那麼開，會進攻好球帶、不閃躲，他就積極進攻，至於第3打席其實我想對決，但又不想造成重傷害，有時候該丟開一點就丟開一點，雖然前兩次育成打不好，但難說他已經抓到對決的感覺。」

青棒時期真的把曾仁和給打慘了嗎？跑去問張育成，他一臉疑惑，「有嗎？沒有吧！？」張育成表示，印象深刻的只有當年高中木棒聯賽，當時他對三民高中登板先發投球，打擊時對戰曾仁和，教練團下達打帶跑戰術，面對外角速球他「剛好碰一下」打向右外野形成三壘安打。

張育成說，曾仁和高中真的很強，只要他投中農，打者幾乎都打不到，「土虱是唯一打過經典賽的高中生，很猛耶！後來在美國沒對過，現在他的直球沒有以前那麼快，但變化球還是很好。」

曾仁和。（資料照，記者塗建榮攝）曾仁和。（資料照，記者塗建榮攝）

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