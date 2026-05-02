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MLB》朗希的改變道奇主帥看得見！談57億塞揚回歸後輪值異動回應了

2026/05/02 09:01

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本火球男佐佐木朗希本季回歸先發輪值，但表現差強人意，不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻看到正面跡象；同時1.82億美元（約新台幣57億）2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）回歸在即，對於輪值可能的變動，羅伯斯也給出回應。

佐佐木朗希本季出賽5場，僅投22.2局，送出22次三振與13次BB，防禦率6.35、每局被上壘率1.81、被打擊率0.304等數據都不理想。不過今天道奇對戰紅雀賽前，總教練羅伯斯談到朗希時給出正面評價：「他現在對教練團變得更放得開，也更主動開口溝通。不是被動接受要求，而是自己主動投入，這點非常好。不論做人還是球場表現都在成長，看著這個過程讓人很期待。」

另一方面，今年因肩傷無緣開季的2屆塞揚強投史奈爾，預計將於4日在3A進行復健賽，今天他也隨隊進行牛棚練投。羅伯斯透露，史奈爾的進展相當順利；而史奈爾回歸在即同時，也意味著道奇先發輪值將會面臨變動，對此羅伯斯僅表示：「我們可能需要做出一些艱難的決定，但這是一件好事。」

目前道奇先發輪值除了固定的山本由伸、大谷翔平與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）外，佐佐木朗希、斯漢（Emmet Sheehan）與羅布列斯基（Justin Wrobleski）接下來必須努力爭取續留輪值，以本季表現來看，4勝0敗、防禦率僅1.50的羅布列斯基是最有力人選。

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