MLB》李灝宇敲安帶打點超越台灣名投！守備獲讚上大聯盟後最佳一役

李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎台灣怪力男李灝宇，今天面對遊騎兵擔任先發第9棒三壘手，敲出1支帶有打點的關鍵安打，生涯安打數也再度超越台灣名將；同時此役也數度展現穩定守備，獲得老虎轉播單位盛讚。不過最終老虎仍以4：5敗北。

遊騎兵3局上靠著簡森（Danny Jansen）2分砲先馳得點，該局一口氣攻下4分大局。3局下李灝宇為首名上場打者，面對明星左投戈爾（MacKenzie Gore），李灝宇鎖定92.5英哩內角低速球，敲出右外野飛球出局。

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4局下老虎開啟反攻，培瑞茲（Wenceel Pérez）2出局滿壘時敲出適時安打追回2分，接著下一棒的李灝宇也把握機會，面對戈爾又一顆93.5英哩內角低速球，出棒擠壓到形成右外野落地安打，送回老虎第3分。這是李灝宇大聯盟生涯第6安，超越台灣名投郭泓志的5安，獨居台灣球員第5名，下一個要挑戰的是第4名陳偉殷的7安。

李灝宇接下來兩打席都面對到左投，6局下碰上畢克斯（Jalen Beeks）、9局下對決拉茲（Jacob Latz），可惜都吞下三振。而老虎於5局下靠著內野滾地球追平，但8局上又遭長打重擊又遭超前，最終1分之差落敗。

李灝宇此役4打數1安打，有1分打點，吞下2次三振，賽後打擊率0.214、攻擊指數0.683。守備方面，李灝宇今天4次守備機會都把握住，還成功策動一次雙殺；此外，他在7局下美技攔下榮格（Josh Jung）的106.9英哩強勁滾地球，精準傳一壘完成刺殺，令老虎轉播單位大讚：「這是李灝宇上大聯盟以來，守備最精彩的一場比賽。」

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