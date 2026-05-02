NBA季後賽》金塊震撼一輪遊！小波特狠酸前東家：當初就不該交易我

小波特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今年在季後賽遭灰狼淘汰震撼一輪遊，也是當家MVP約基奇（Nikola Jokic）自2021-22賽季後首度止步首輪，對於這支志在爭冠的勁旅自然是相當令人失望的賽季。而從前金塊主力前鋒小波特（Michael Porter Jr.）的角度來看，如果金塊當初沒送走他，或許一切會不一樣。

小波特在去年休季被金塊搭配一枚2032年無保護首輪籤交易至籃網，換來功能相近但更便宜的強森（Cam Johnson），同時這筆交易讓金塊釋出大量薪資空間與操作彈性，進而簽下小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與B.布朗（Bruce Brown），更促成金塊與C.布朗（Christian Braun）簽下5年1.25億美元延長合約。

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然而小哈德威與B.布朗雖然在例行賽表現尚可，但來到季後賽發揮不穩定，至於C.布朗更是令人失望，首輪場均僅貢獻8.3分，最終第6戰只拿下3分。近日接受實況主N3on訪問，小波特被問及如果自己還在金塊，球隊是否能淘汰灰狼？小波特直言：「當然，當初就不該把我交易走。」

不過現在的小波特已經在布魯克林展開屬於自己的新篇章，來到籃網第一個賽季繳出場均24.2分、7.1籃板、3.0助攻的優異成績單，「老實說，我在布魯克林過得非常好，雖然我們今年戰績不佳，但我們很有未來性。我們是聯盟最年輕的球隊，而且還有很多薪資空間可以操作。我也覺得我們在選秀會選到很棒的球員。我認為我們會沒問題的。」

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