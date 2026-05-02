自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》金塊震撼一輪遊！小波特狠酸前東家：當初就不該交易我

2026/05/02 09:22

小波特。（資料照，美聯社）小波特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今年在季後賽遭灰狼淘汰震撼一輪遊，也是當家MVP約基奇（Nikola Jokic）自2021-22賽季後首度止步首輪，對於這支志在爭冠的勁旅自然是相當令人失望的賽季。而從前金塊主力前鋒小波特（Michael Porter Jr.）的角度來看，如果金塊當初沒送走他，或許一切會不一樣。

小波特在去年休季被金塊搭配一枚2032年無保護首輪籤交易至籃網，換來功能相近但更便宜的強森（Cam Johnson），同時這筆交易讓金塊釋出大量薪資空間與操作彈性，進而簽下小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與B.布朗（Bruce Brown），更促成金塊與C.布朗（Christian Braun）簽下5年1.25億美元延長合約。

然而小哈德威與B.布朗雖然在例行賽表現尚可，但來到季後賽發揮不穩定，至於C.布朗更是令人失望，首輪場均僅貢獻8.3分，最終第6戰只拿下3分。近日接受實況主N3on訪問，小波特被問及如果自己還在金塊，球隊是否能淘汰灰狼？小波特直言：「當然，當初就不該把我交易走。」

不過現在的小波特已經在布魯克林展開屬於自己的新篇章，來到籃網第一個賽季繳出場均24.2分、7.1籃板、3.0助攻的優異成績單，「老實說，我在布魯克林過得非常好，雖然我們今年戰績不佳，但我們很有未來性。我們是聯盟最年輕的球隊，而且還有很多薪資空間可以操作。我也覺得我們在選秀會選到很棒的球員。我認為我們會沒問題的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中