NBA季後賽》拒絕被爆冷！活塞克服24分落後大逆轉續命 魔術寫難堪紀錄

坎寧安。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今在東部季後賽首輪G6克服全場最多24分落後，靠一哥坎寧安（Cade Cunningham） 32分、10籃板領軍，讓魔術在下半場只拿下19分，以93：79演出逆轉秀，將戰線延長至生死第7戰。

東部龍頭活塞前役靠一哥坎寧安砍下季後賽生涯單場最高的45分，將系列賽扳平為2：3，保有一線生機，兩隊首節你來我往，帶著26：25領先進入第二節的活塞，次節進攻大當機，團隊21投6中，外線6投0中，單節只拿下12分，寫下本季得分新低，魔術帶著60：38領先進入下半場，巴恩（Desmond Bane）攻下全隊最高15分，班切羅（Paolo Banchero）10分次之，活塞以哈里斯（Tobias Harris）10分最佳。

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不料易籃後風雲變色，輪到魔術陷入得分荒，此節團隊17投3中，單節只得11分，浪費多達24分領先被活塞在第四節開始前追到只剩9分差，魔術決勝節手感仍未復甦，被活塞打出跨節26：1一波流反超，魔術直到倒數2分24秒才靠班切羅灌籃得手出現此節首次的投籃命中，中斷連續23次出手落空，魔術第四節只拿下8分，下半場完全崩盤，無緣在主場晉級。

坎寧安23投10中攻下全隊最高32分，另有10籃板、3助攻，哈里斯挹注22分、10籃板，羅賓森（Duncan Robinson）挹注14分。根據紀錄，活塞上演1996至97球季至今在客場進行背水一戰的最大分差逆轉秀。

魔術在華格納（Franz Wagner）因小腿傷勢缺陣下，下半場打得荒腔走板，三、四兩節37投僅4中，外線18投2中，全隊只拿19分，相當於坎寧安一人在第四節的個人得分，寫下聯盟季後賽下半場歷史得分新低紀錄，班切羅和巴恩各拿17分，達席爾瓦（Tristan Da Silva）9投4中挹注10分。

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