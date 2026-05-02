自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》拒絕被爆冷！活塞克服24分落後大逆轉續命 魔術寫難堪紀錄

2026/05/02 09:53

坎寧安。（法新社）坎寧安。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今在東部季後賽首輪G6克服全場最多24分落後，靠一哥坎寧安（Cade Cunningham） 32分、10籃板領軍，讓魔術在下半場只拿下19分，以93：79演出逆轉秀，將戰線延長至生死第7戰。

東部龍頭活塞前役靠一哥坎寧安砍下季後賽生涯單場最高的45分，將系列賽扳平為2：3，保有一線生機，兩隊首節你來我往，帶著26：25領先進入第二節的活塞，次節進攻大當機，團隊21投6中，外線6投0中，單節只拿下12分，寫下本季得分新低，魔術帶著60：38領先進入下半場，巴恩（Desmond Bane）攻下全隊最高15分，班切羅（Paolo Banchero）10分次之，活塞以哈里斯（Tobias Harris）10分最佳。

不料易籃後風雲變色，輪到魔術陷入得分荒，此節團隊17投3中，單節只得11分，浪費多達24分領先被活塞在第四節開始前追到只剩9分差，魔術決勝節手感仍未復甦，被活塞打出跨節26：1一波流反超，魔術直到倒數2分24秒才靠班切羅灌籃得手出現此節首次的投籃命中，中斷連續23次出手落空，魔術第四節只拿下8分，下半場完全崩盤，無緣在主場晉級。

坎寧安23投10中攻下全隊最高32分，另有10籃板、3助攻，哈里斯挹注22分、10籃板，羅賓森（Duncan Robinson）挹注14分。根據紀錄，活塞上演1996至97球季至今在客場進行背水一戰的最大分差逆轉秀。

魔術在華格納（Franz Wagner）因小腿傷勢缺陣下，下半場打得荒腔走板，三、四兩節37投僅4中，外線18投2中，全隊只拿19分，相當於坎寧安一人在第四節的個人得分，寫下聯盟季後賽下半場歷史得分新低紀錄，班切羅和巴恩各拿17分，達席爾瓦（Tristan Da Silva）9投4中挹注10分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中