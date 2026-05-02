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MLB》釀酒人火球新星5.1局無安打8K飆166KM！豪寫史上第一人偉業

2026/05/02 11:52

米蕭羅斯基。（美聯社）米蕭羅斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天以6：1擊敗國民，當家火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天主投5.1局狂飆8次三振，直球均速破百英哩、最快更飆到103英哩（約165.7公里），寫下史上第一人紀錄。

米蕭羅斯基今天主投5.1局用58球有58顆好球，沒有被敲出任何安打，僅投出2次保送，狂飆8次三振。雖然因身體不適而提前退場，但最終確定只是抽筋並無大礙，也順利收下本季第2勝，賽後防禦率2.84。

米蕭羅斯基今天53顆四縫線速球，均速達100.7英哩、最快103英哩，雙雙打破自己本季的例行賽火球紀錄。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，米蕭羅斯基今天的103英哩火球，成為自2008年有投球追蹤數據以來，包含季後賽內，先發投手第4快的球速。

此外，米蕭羅斯基生涯已經飆出18顆102英哩以上的火球，為2008年追蹤數據以來先發投手史上最多，比第2名的紅人王牌格林（Hunter Greene）還多6球；而他生涯以102英哩以上速球飆出4K，也是歷史之最，更追平其他3人總和，這3人分別為格林（2K）、史庫柏爾（Tarik Skubal，1K）與范屈拉（Yordano Ventura，1K）。

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