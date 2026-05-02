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MLB》稱李灝宇還不是「完全體」！美媒點出台灣怪力男目前最大課題

2026/05/02 10:23

李灝宇。（資料照，美聯社）李灝宇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎23歲台灣怪力男李灝宇，今天面對遊騎兵單場4打數1安打，還包辦1分打點，守備端更有不少美技演出。《底特律新聞報》賽後撰文盛讚李灝宇越來越適應大聯盟節奏，但也點出他現今最大課題。

今天李灝宇的親友團從台灣來到老虎主場觀戰，李灝宇也沒有讓他們失望，4局下2出局時面對明星左投戈爾（MacKenzie Gore）敲出右外野安打，幫助老虎追成3：4；守備方面，李灝宇穩定表現令老虎轉播單位大讚：「這是李灝宇上大聯盟以來，守備最精彩的一場比賽。」

《底特律新聞報》記者保羅（Tony Paul）賽後撰文表示，李灝宇仍非「完全體」的球員，但他登上大聯盟這段期間，看起來越來越自在，特別是在防守端，今天在三壘完成幾次相當精彩的守備；不過保羅也點出，雖然李灝宇出棒毫不猶豫，確實擊球時也很容易振奮球迷，但問題是目前他太常揮空，例如今天6局下追打本該形成保送的壞球吞K，在大聯盟至今10場比賽已經吞下10K。

保羅認為，李灝宇未來需要縮小揮棒幅度，特別是在2好球之後；同時對好球帶的掌握也還有進步空間。但若仔細觀察，還是能看見李灝宇的成長，像6局下追打壞球吞K的打席，展現出纏鬥到滿球數的能力，而這是在幾週之前他還可能做不到的一點。

根據《Baseball Savant》數據指出，李灝宇本季的揮空率高達39.2%、三振率29.6%；不過他的出色擊球（Barrel）率是非常優異的18.8%，預期長打率（xSLG）0.547也是頂尖水準。

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