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MLB》19億日本重砲雙響砲超越大谷翔平！岡本和真締生涯首見里程碑

2026/05/02 10:52

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕休季以4年6000萬美元（約19億新台幣）加盟藍鳥的日本強打岡本和真，今天面對雙城上演生涯首次單場雙響砲，本季7轟也超越日本經典賽隊友大谷翔平，幫助藍鳥7：3獲勝。

岡本和真曾在4月25與26日連2戰開轟，之後連續5場比賽沒有敲出全壘打。不過今天面對雙城擔任第4棒三壘手，岡本和真火力復甦，4局上夯出擊球初速104.8英哩、飛行距離390英呎左外野陽春砲，幫助藍鳥3：2超前。

5局上再次輪到岡本和真，這次他在1出局一壘有人時炸裂，敲出初速110.2英哩的超暴力全壘打，幫助藍鳥擴大領先。這是岡本和真大聯盟生涯首度上演單場雙響砲，本季全壘打數也來到7轟，超越道奇日本巨星大谷翔平的6轟。

岡本和真此役4打數2安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，回本壘攻下3分，賽後打擊率0.228、攻擊指數0.743。藍鳥資深左投柯賓（Patrick Corbin）今先發5.1局被敲6安失2分，送出4次三振與1次保送，收下本季首勝。

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