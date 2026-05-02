NBA季後賽》神！巴瑞特準絕殺「超彈三分球」 暴龍力退騎士逼出G7

RJ BARRETT WHEN TORONTO NEEDED HIM MOST



The hometown hero drains the game-winning bucket in overtime to force Game 7 pic.twitter.com/D2AJbSiA5M — SportsCenter （@SportsCenter） May 2, 2026

〔記者盧養宣／綜合報導〕暴龍今在東部季後賽首輪G6靠巴瑞特（RJ Barrett）延長賽倒數1.2秒的準絕殺三分彈，以112：110氣走騎士，將系列賽逼至搶7大戰。

系列賽前5戰都由主場球隊獲勝，聽牌的騎士今踢館多倫多盼能一舉在客場關門，首節雙方你來我往，以32：32平分秋色，暴龍次節靠華特（Ja'Kobe Walter）與巴瑞特在外線開火，打出29：19的攻勢，帶著61：51領先進入下半場。

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暴龍在第三節一度將領先擴大至15分，帶著92：81優勢進入決勝節，拒絕夜長夢多的騎士末節靠米契爾（Donovan Mitchell）挺身而出打出18：8一波流，在最後3分鐘追到99：100。

華特在關鍵時刻飆進三分彈再助暴龍拉開比分，隨後莫布里（Evan Mobley）也回敬一記三分球，米契爾倒數42秒外線出手落空，但接下來巴瑞特也沒投進，莫布里在最後11秒放進2分，助隊追到104：104，希德（Jamal Shead）操刀暴龍最後一擊失手，雙方加班再戰。

雙方延長賽持續激戰，米契爾倒數33秒得手助隊取得110：118超前，希德2罰僅1中，接著莫布里出現失誤，巴瑞特展現強心臟在倒數1.2秒在弧頂飆進逆轉三分彈，球打到籃框後彈得相當高後驚奇破網，暴龍在驚濤駭浪中續命成功。

巴恩斯（Scottie Barnes）21投11中攻下全隊最高25分，功臣巴瑞特與華特各有24分進帳，穆雷波耶斯（Collin Murray-Boyles）替補上陣挹注17分。

騎士下半場反撲攻虧一簣，莫布里繳出全場最高26分、14籃板，米契爾26投11中，但外線10投僅2中，24分、5籃板作收，哈登（James Harden）16分、9籃板、9助攻。

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