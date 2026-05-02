MLB》「米飯哥」夯第11轟高居雙冠王！洋基近13戰11勝穩居美聯龍頭

賈吉與萊斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場展開與美東勁敵金鶯的系列賽，靠著先發投手沃倫（Will Warren）6.1局好投，以及「米飯哥」萊斯（Ben Rice）本季第11轟，終場7：2獲勝，洋基近13戰豪奪11勝，目前21勝11敗穩居美聯龍頭寶座。

洋基開賽靠著貝林傑（Cody Bellinger）二壘安打先馳得點，雖然2局上馬上被阿隆索（Pete Alonso）陽春砲追平，但2局下靠著卡巴列羅（José Caballero）陽春砲要回領先，隨後萊斯補上3分砲重傷害。金鶯只在7局上追回1分，7局下洋基再添2分保險分，奠定勝基。

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Ben Rice smokes his 11th home run of the season to pad the Yankees lead! pic.twitter.com/VryIV2gbuO — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） May 1, 2026

洋基先發右投沃倫今天6.1局只被敲3安包含1轟，狂飆9次三振，另有1次保送，失掉2分僅1分責失分，賽後防禦率2.39，收下本季第4勝，至今未嘗敗績。而今天敲出本季第11轟並列大聯盟第4名的「米飯哥」萊斯，賽後打擊三圍高達.330/.441/.728、攻擊指數1.169，其中長打率與攻擊指數都高居大聯盟之冠，暫居打擊雙冠王。

另外，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天3打數2安打貢獻1分打點，選到2次保送，賽後打擊率0.263，攻擊指數1.019位居全大聯盟第5名。

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