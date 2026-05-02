自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「米飯哥」夯第11轟高居雙冠王！洋基近13戰11勝穩居美聯龍頭

2026/05/02 11:35

賈吉與萊斯。（法新社）賈吉與萊斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場展開與美東勁敵金鶯的系列賽，靠著先發投手沃倫（Will Warren）6.1局好投，以及「米飯哥」萊斯（Ben Rice）本季第11轟，終場7：2獲勝，洋基近13戰豪奪11勝，目前21勝11敗穩居美聯龍頭寶座。

洋基開賽靠著貝林傑（Cody Bellinger）二壘安打先馳得點，雖然2局上馬上被阿隆索（Pete Alonso）陽春砲追平，但2局下靠著卡巴列羅（José Caballero）陽春砲要回領先，隨後萊斯補上3分砲重傷害。金鶯只在7局上追回1分，7局下洋基再添2分保險分，奠定勝基。

洋基先發右投沃倫今天6.1局只被敲3安包含1轟，狂飆9次三振，另有1次保送，失掉2分僅1分責失分，賽後防禦率2.39，收下本季第4勝，至今未嘗敗績。而今天敲出本季第11轟並列大聯盟第4名的「米飯哥」萊斯，賽後打擊三圍高達.330/.441/.728、攻擊指數1.169，其中長打率與攻擊指數都高居大聯盟之冠，暫居打擊雙冠王。

另外，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天3打數2安打貢獻1分打點，選到2次保送，賽後打擊率0.263，攻擊指數1.019位居全大聯盟第5名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中