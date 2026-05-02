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MLB》日本重砲村上宗隆獨居大聯盟全壘打王！狂敲13轟再寫超神紀錄

2026/05/02 13:31

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本重砲村上宗隆再度炸裂！今天白襪面對教士之戰，村上宗隆夯出本季第13轟，獨居大聯盟全壘打王，繼續寫下超神紀錄，也幫助白襪以8：2輕鬆獲勝。

村上宗隆今天擔任先發第2棒一壘手，3打數1安打就是2局上的3分砲，擊球初速高達111.1英哩，飛行距離413英呎，一棒幫助白襪擴大領先至6：0。村上今天還選到2保送，賽後打擊率0.239、攻擊指數0.967。

村上宗隆本季13轟，再次獨居大聯盟全壘打王，數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，村上宗隆生涯前32場比賽狂敲13轟，為史上第3多，僅次2018-19年阿奎諾（Aristides Aquino）的14轟，與2017年哈斯金斯（Rhys Hoskins）的16轟；此外，村上生涯前13支長打都是全壘打，延續自己寫下的歷史紀錄，先前紀錄保持人是2016年的李大浩，生涯前10支長打都是全壘打。

有趣的是，今天村上宗隆再次與蒙哥馬利（Colson Montgomery）同場開轟，2人本季第7度同場炸裂，成為大聯盟史上在球隊前35場比賽同場開轟次數最多的隊友，而白襪本季至今才打了32場，村上宗隆與蒙哥馬利儼然是歷史「最佳煙火拍檔」。

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