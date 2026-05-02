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NBA季後賽》詹姆斯28分領軍締里程碑 湖人淘汰火箭次輪挑戰雷霆

2026/05/02 12:21

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在西部季後賽首輪G6，由老將詹姆斯（LeBron James）攻下全隊最高28分領軍，以98：78輕取火箭，成功闖進次輪，將挑戰衛冕軍雷霆。

湖人在季後賽首輪3：0聽牌後，連2場關門失敗，今帶著23：18領先進入第二節，次節詹姆斯火力全開，單節8投5中貢獻14分，一人得分就比火箭全隊13分還多，幫助紫金大軍打完前兩節握有49：31優勢。

易籃後湖人靠里維斯（Austin Reaves）與八村壘輪流得手持續擴大分差，末節火箭火力仍沒有太多起色，也讓勝負提前定調，正式放暑假。

41歲的詹姆斯今出賽全隊最高37分鐘，25投10中攻下28分，另有8助攻、7籃板，只花了59場就達成在湖人季後賽的1500分里程碑，是繼歐尼爾（Shaquille O'Neal）52場後的最快紀錄，八村壘外線7投5中挹注21分，里維斯15分作收。

火箭在一哥杜蘭特（Kevin Durant）只出賽1戰下首輪止步，今團隊命中率僅35%，外線命中率更只有17.9%，湯普森（Amen Thompson）18分、8籃板，森根（Alperen Sengun）17分、11籃板，伊森（Tari Eason）14分作收。

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