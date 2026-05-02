MLB》洋基明星疑戴AirPods比賽畫面遭瘋傳！真相曝光並非PitchCom

奇澤姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前洋基對上遊騎兵之戰，條紋軍明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）疑似戴著AirPods（藍芽耳機）上場比賽，畫面也在社群媒體上瘋傳，奇澤姆被質疑邊戴耳機邊比賽，然而事實真相並非如此，奇澤姆本人更是哭笑不得。

在奇澤姆疑似戴著AirPods比賽的畫面引發熱議，更有外媒胡亂臆測是聯盟允許的PitchCom系統，最後搞得奇澤姆乾脆自己在Instagram限時動態發了一張自拍，證明他耳朵裡的並非AirPods，而只不過是塞了棉花，同時打上「All yall just ain't the smartest（你們都不太聰明）」來回應網路上的質疑。

請繼續往下閱讀...

奇澤姆在IG表示自己只是在耳朵裡塞棉花，不是戴AirPods。（取自網路）

奇澤姆向《The Athletic》表示，之所以會在耳朵裡塞棉花，其實是他帶傷上陣。因為他在4月28日與遊騎兵之戰第9局，被一顆滾地球打到頭部後造成不適，更讓他的右耳後續幾天幾乎聽不見聲音，「那讓我耳朵痛了3、4天，但我現在感覺好多了，我的右耳大概嗡嗡響了3天。」

對於網路上瘋傳他戴著AirPods上場比賽的畫面與猜測，奇澤姆直言：「我覺得那真的不太聰明，裁判和教練根本不可能允許這種事發生。你們懂我意思吧？而且如果是這樣，我的口袋裡應該還會有手機之類的，AirPods也沒辦法那麼遠距離連線啊。」

今年誓言達成「50轟、50盜」的奇澤姆，本季表現不理想，一舉一動也被放大關注。他說道：「所以對我來說，我只是覺得這種猜測很瞎，不過我做什麼好像都會被媒體關注，我也不在乎。如果大家真的這麼關注我，S**t，那也沒差，我完全沒問題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法