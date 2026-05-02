MLB》道奇氣氛低迷多人未受訪！221轟重砲：有人說我們能拿120勝...

赫南德茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇近期打線大熄火，今天2：7不敵紅雀吞下本季首次3連敗，根據日媒《產經體育》報導，賽後道奇休息室氣氛低迷，多數野手未出面受訪。

道奇此役只靠著馬恩西（Max Muncy）二壘安打與塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打攻下2分，而日本巨星大谷翔平則是5打數0安打。此外，道奇近10場比賽竟只敲出3轟，與開季火熱狀態有著天壤之別，也成為球隊連敗主因。

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《產經體育》指出，賽後道奇休息室氣氛低迷，大部分野手都沒有接受訪問，由明星外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）代表發言，他表示：「不只是我們自己，我想外界也很驚訝。開季前甚至有人說我們可能拿120勝，但棒球沒那麼簡單。大聯盟還有另外29支球隊，大家都有實力才會站在這裡，也都會得分、會贏球。所以我們只能盡全力，去得分、投出好球。」

生涯221轟的赫南德茲，本季至今只敲出4轟，長打火力也不如預期。對於球隊攻擊狀況不理想，他說：「有些比賽我們還是能創造很好的得分機會，也確實有得分。至於過去2週只有3轟，老實說我沒有特別去在意。我們的想法就是想辦法上壘、然後得分，每場比賽都是用這樣的方式在打。」

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