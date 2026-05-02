日職》台灣火球男古林睿煬本季初先發！飆速154公里4局6K無關勝負

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣火球男古林睿煬，今天回到一軍迎來本季首場先發，在主場艾斯康球場（ES CON FIELD）對決歐力士猛牛，最終投4局失2分無關勝負。

開賽古林花6球，用150公里速球讓渡部遼人揮空三振，儘管接著連續遭宗佑磨與西川龍馬敲安，但古林回穩飆出152公里速球三振掉歐力士四番太田椋，最後再讓中川圭太敲出二壘滾地出局，成功化解危機。

請繼續往下閱讀...

1局下火腿給予古林愛的火力支援，包含雷耶斯（Franmil Reyes）2分打點二壘安打與清宮幸太郎2分砲，一口氣攻下4分打局。然而2局上古林一開始就投出保送，接著148公里失投速球被希莫（Bob Seymour）轟出2分砲，隨後又被攻佔一二壘，但古林即時踩煞車，連抓下3個出局，包括送出2K。

2局下火腿又靠著雷耶斯適時安打進帳保險分，3局上古林上演本場首度3上3下，面對中川圭太還飆出此役最速154公里火球。3局下萬波中正高飛犧牲打，火腿再下一城，也讓歐力士洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）投2.2局失6分退場，防禦率也從賽前0.62漲至2.27。

4局上古林1出局後被敲出幸運內野安打，接著製造中外野飛球出局，但隨後又壞球連發投出保送，陷入一二壘有人危機，所幸古林再次展現關鍵大心臟，飆150公里速球將宗佑磨凍結三振。4局下火腿洋砲雷耶斯又敲安追加保險分，4局打完取得7：2領先。5局上火腿換上福谷浩司，古林也結束今天投球任務。

古林睿煬的本季初先發，主投4局用78球，最快球速154公里，面對20位打者被敲出5支安打包含1轟，飆出6次三振，另有3次四壞保送，失掉2分自責分，防禦率從賽前6.23下修至5.40，無關勝負。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法