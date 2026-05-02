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NBA季後賽》湖人晉級休息室出現「GOAT」叫聲 下輪面臨史上最艱鉅挑戰

2026/05/02 14:22

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人在東契奇（Luka Doncic）持續缺陣下，靠41歲老將詹姆斯（LeBron James）挺身而出，在首輪系列賽以4：2淘汰火箭，總教練瑞迪克（JJ Redick）大讚詹姆斯的影響力。

以第4種子之姿闖進季後賽的湖人，面臨東契奇持續高掛免戰牌，里維斯（Austin Reaves）前4場都無法上陣的劣勢，靠詹姆斯6戰平均23.2、7.2籃板、8.3助攻的貢獻，助隊自2023年後再闖次輪。

瑞迪克賽後表示，「幾週前大家還看衰我們，但我們現在贏下了一個系列賽，這件事很了不起。」他也大讚詹姆斯在球隊的影響力，「他有能力為整個團隊定調，今晚他再度辦到了，隊友們也做出了回應。」

瑞迪克除盛讚詹姆斯是「GOAT（史上最偉大的球員）」外，隨後更透露，團隊贏球後進入休息室時，湖人球員開始對詹姆斯模仿山羊「Bahhh」的叫聲。

紫金大軍次輪將在台灣時間週三交手雷霆，湖人不僅在例行賽4戰遭橫掃，場均輸了29.3分，是NBA季後賽歷史上所有對戰組合中最懸殊的一項紀錄。

對於如何與衛冕軍抗衡，詹姆斯表示，一定會好好研究雷霆，除了限制住吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），其他人的實力也不容忽視，「重要的就是保護好球權，不能讓他們有太多快攻的機會，他們是一支戰力非常齊全的球隊，不只有SGA，我們再度面臨艱鉅任務，但我們會做好準備迎向挑戰。」

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