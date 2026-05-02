中職》餅總很懂納瓦洛的調度邏輯 直指他有一個「非常強大的優點」

納瓦洛。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕前統一獅投手教練納瓦洛今年重返中職舞台、轉戰味全龍隊，至今在投手調度上備受好評，昨在味全和富邦悍將之戰的8局上，更出現讓總教練葉君璋「心臟快跳出來」的大膽調度；過去和納瓦洛相處3年，獅隊總教練林岳平熟悉他的調度邏輯，對於昨役他不照一般正常邏輯派出勝利組牛棚，則一點都不意外地說：「他在調度上計算投手出賽，有他自己的一套方式。」

獅隊在2022年季後進行教練團改組時，未與合作3年的納瓦洛續約，當時獲指派接任投手教練的羅錦龍還曾向球團建議，可以留下納瓦洛，因為他在過去3年帶出穩定的投手群成績，包括投手的出賽數和用球量，都控管得很好。在獅隊留下好評的納瓦洛，今年重返中職後披上龍袍，至今團隊投手防禦率僅1.84，是六隊最佳。

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昨役味全以3：1擊敗富邦後，葉總坦言8局上的局面確實緊張，但就是相信投手教練，更說出：「他相信投手，我就相信他。」餅總今賽前被問及以往和納瓦洛的共事情況時，則主動以昨役的調度為例，「就論昨天那個調度，應該有90%的人會認為，他怎麼沒有押勝利組？因為他會利用球賽有空間的情況下，給比較少出賽，或是有能力但休息天數比較多的人上場。」

納瓦洛昨先在7局上啟用左投新秀王伯洋救火，8局上3：0領先，也未啟用勝利組牛棚，而是讓一軍經驗不多的吳君奕上陣。餅總對於他的這套用人邏輯一點都不意外，「他如果既定要上場的球員，就會決然讓選手知道要上班。就算是3：0、3：1，他也會讓那些選手上場。」那如果守不住怎麼辦？「他會知道如果狀況不好該怎麼辦，他已經有算盤了。」

「一定會有一個結果，不能因為結果不好，就去批評這個調度，也不能因為結果好，就去說這是神調度。」餅總認為，納瓦洛的這套方式，每個人也並非可以學習或套用，「那是要經過相處和了解選手，這是教練和選手要一起達成的。這是他的優點，非常強大的優點。」

餅總還指出，看到味全現在的成績，投手這樣的表現，並沒有什麼驚訝，「因為往年他們的投手成績就很好，只是今年投手教練讓他們的成績更好。」只是談到今年獅隊對味全5戰全敗的結果，是否跟納瓦洛有關時，餅總則表示，「跟他的關係不要說直接有關，我們沒有辦法在他的投手群裡面得分。先不管投手教練是不是納瓦洛，我們這幾場對味全的得分效益確實很低。」但他最後仍坦言，某種程度會有關。

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