中職》大巨蛋人工草皮太軟 王柏融大腿肌肉緊繃高掛免戰牌

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹外野手王柏融昨天在大巨蛋對中信兄弟之戰，2局下發動盜壘造成右後大腿肌肉緊繃，今天高掛免戰牌，吳念庭則因感冒沒先發，台鋼打線一口氣少了兩大強力左打。

對於王柏融的狀況，台鋼日籍防護員城所龍一解釋，王柏融右後大腿肌肉緊繃，不但不能出賽，就連練習都有點勉強，今天會將他的練習量降到最低，以復健訓練為主，肌肉緊繃不會讓他長期無法出賽，這只是一時的，會以王柏融能出賽為目標，每天確認他的狀況去做調整。

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至於明天王柏融能否出賽，城所龍一強調，今天有跟洪總討論，王柏融是沒辦法出賽的，明天的部分還沒進行討論，現在還沒有定論，明天看他的狀況再做決定。

王柏融昨天2局下盜壘後，接下來繼續比賽，6局上才被換下場，城所龍一表示，昨天王柏融盜壘造成右後大腿肌肉緊繃，當下跟選手確認仍可出賽，接下來每一局都有跟他確認，等到第3次確認發現肌肉緊繃有擴大的狀況，跟選手討論後決定退場休息，「這不能算是受傷，在受傷之前我們就先踩了煞車。」

造成王柏融右後大腿肌肉緊繃的根本原因，城所龍一說，「台北大巨蛋人工草皮比較軟，對選手負擔較大，不只是這次3連戰，未來在大巨蛋比賽，我們也會思考怎麼讓選手下半身負擔不要那麼大。」

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