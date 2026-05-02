日職》古林睿煬4局賞6K、火腿領先5分不夠用 慘遭歐力士大逆轉

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職日本火腿台灣投手古林睿煬今天在主場艾斯康球場（ES CON FIELD），迎來本季首次先發，古林主投4局賞6次三振，失掉2分，無關勝敗。火腿一度領先5分，無奈牛棚此戰大放火，最終火腿以9比10辦給太平洋聯盟龍頭歐力士。

古林睿煬開賽先送出三振，1出局後連續被敲2支安打，古林連抓2個出局數化解失分危機。第2局古林先丟保送，接著被歐力士洋砲希莫（Bob Seymour）擊出兩分砲失分。古林先後被敲安、丟保送，讓對手無人出局攻占一、二壘，古林連抓3個出局數，包含送出2次三振，化解失分危機。

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第3局古林睿煬讓對手3上3下，第4局1出局後，古林先後被擊出安打、丟保送，2出局後，最後用150公里速球三振歐力士球星宗佑磨，化解危機。總計古林睿煬先發4局用78球，被敲5安包含1轟，失掉2分，賞6次三振，丟3次保送，賽後防禦率為5.40。

火腿前4局打完，一度取得7比2的領先。但火腿牛棚放火，第5局歐力士捕手森友哉擊出兩分砲，第6局宗佑磨敲追平三分砲。

火腿7局下靠萬波中正帶有1分打點的適時安打超前比數，但8局上歐力士中川圭太敲出帶有3分打點的三壘安打，歐力士逆轉戰局。9局下火腿新人大塚瑠晏擊出生涯首轟，但火腿最終仍吞敗仗。

火腿牛棚此戰用6人有4人掉分，福谷浩司1局失2分，齋藤友貴哉1局失3分，田中正義0.2局失2分吞本季首敗，玉井大翔0.1局失1分。

火腿全場有16安，清宮幸太郎有一發兩分砲，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）單場3安3打點，萬波中正1安2打點，洋砲卡斯楚（Rodolfo Castro）3安1打點，大塚瑠晏有一發陽春砲。

歐力士全場有13支安打，宗佑磨有一發三分砲，希莫、森友哉各有一發兩分砲，中川圭太有一支帶有3分打點的三壘安打。

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