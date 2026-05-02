中職》餅總喊20轟目標 林子豪增重拚穩定意外曝安可體重

林子豪。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕備受期待的統一獅打者林子豪昨敲出本季首轟後，今天受訪時透露從春訓開始，總教練林岳平就喊出20轟目標，他則希望今年能夠穩定幫助球隊，並透露營養師和林安可是同一位，所以自己刻意增重到96、97公斤，在打擊肌力上才夠用，「我跟安可身高差不多，但安可要到100多公斤的量才夠，他滿壯的」。

林子豪去年達成單季10發全壘打，但累計打擊率僅2成42，他認為成績並不是很好，今年目標不會說刻意追求長打，但希望維持穩定的擊球品質，「去年休賽季就有去找運科教練協助調整，討論下來，確實今年的擊球品質好很多，也感覺比較穩定。」林子豪至今天賽前累計出賽20場，25支安打是全隊最多，並維持3成29打擊率。

請繼續往下閱讀...

在林安可今年轉戰日職後，餅總不諱言希望林子豪能夠頂上林安可的位置，林子豪就笑說：「有啊，總教練在春訓就一直講，今年要20轟，我就跟他說，我努力。」儘管等了一個月首轟才出爐，但林子豪認為目前擊球感覺滿好的，希望持續去做對自己正確的事。

雖然肩膀和腰部都有傷，但林子豪上了場後還是會全力去表現，就像他昨天守備時撲接完還撲向一壘完成刺殺，他說：「上了場就是用盡全力，畢竟我們還是要表現給球迷看，上了場不能保留。」只是他透露，退場後被開玩笑說：「寵物日，你把自己當成狗喔。」

林子豪去年因為開刀瘦下來到90公斤，今年刻意增重把肌力補回來，目前大約是96、97公斤，「去年有點身體太輕，我身高跟安可差不多，但安可要到100多的量才差不多，但我膝蓋和腰都有傷，所以就看可不可以將體重控在97公斤。」林子豪的這番話，也意外曝光林安可的真實體重，因為過去中職聯盟和如今日職官網都顯示他是90公斤，「安可滿壯的，有105公斤，因為我身上比較多傷，沒辦法一下子往上太多。我們是同一個營養師，我都會去問。」

但最後談到在首轟出爐後，距離餅總的目標還差19轟，林子豪也忍不住笑說：「對啊，還很遠」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法