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中職》味全龍今年第3位本土先發投手 葉君璋期待曹祐齊

2026/05/02 16:50

曹祐齊。（資料照，記者陳逸寬攝）曹祐齊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全本季只有郭郁政、曾仁和以先發出賽，人數與中信兄弟（鄭浩均、魏碩成）、樂天桃猿（曾家輝、劉家翔）並列最少，如果需要使用第3位本土投手，總教練葉君璋說：「曹祐齊應該知道什麼時候要投了。」

味全本土先發投手本季出賽3場、投16.2局都是各隊最少，本季先發場次、投球局數最多的本土投手是台鋼雄鷹黃子鵬，他先發5場、投33局都是味全本土先發的2倍，暫居防禦率王的江承諺先發4場、投24局也都比味全本土先發多。

葉君璋指出，目前球隊的先發人手其實很吃緊，第3位用到的本土先發會是曹祐齊，應該已經知道什麼時候要投，「他在球季一開始的狀況不是很理想，雖然可以比賽，現在就讓他在一軍投也是可以，但是他還很年輕，感覺應該不只是這樣，先給他多一點時間調整。」

葉君璋認為，怎樣讓本土投手能力提升，可以去跟洋投抗衡，才是重點，而不是洋投剩下的位置才是本土的，以昨天的曾仁和來說，表現確實很不錯，投過3局他已經很開心，投到第6局比他預測的還理想，「但是這還不夠，以他來說，這才七、八成而已，絕對還可以更好。」

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

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