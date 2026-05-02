TPBL》雲豹從無緣季後賽到頭號種子 顏行書認為特攻或國王都不好打

雲豹營運長顏行書（左）與今天休兵的克羅馬。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL桃園雲豹上季止步季後挑戰賽，本季在新任總教練羅德爾帶領之下，在例行賽成功封王，鎖定季後賽頭號種子，營運長顏行書點出球隊蛻變關鍵。

雲豹去年無緣季後賽後，顏行書承諾幫高錦瑋與林信寬找更多幫手，休賽季找來後衛曹薰襄，也從選秀指名健行科大好手徐宏瑋，洋將除克羅馬外，米勒、麥卡洛與迪亞洛都是首度來到雲豹，4人發揮穩定，成為本季唯一未換過外援的球隊。

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對於本季戰績脫胎換骨的關鍵，顏行書說，要歸功於球隊的早期準備與穩定的表現，「我們去年沒進季後賽後，就知道對這支年輕的隊伍來說，開局非常重要，所以今年開季打出10勝1敗，有助於團隊信心的提升，也讓球員更相信新教練的體系。」

顏行書表示，球隊上季結束就規劃兩個海外錦標賽讓年輕球員與新進成員磨合，也與羅德爾保持密切聯繫，在他還未抵台前先讓助理教練林冠均執行羅德爾的戰術與打法，「我們有提前做準備，也滿幸運的賽季中後段才出現傷兵。」

雲豹今在本季最終戰踢館國王，若雲豹贏球，國王就確定只能屈居第5名，對於將在首輪對決國王或者特攻，顏行書指出，本季聯盟每支球隊都很難打，至於兩隊的差異，他認為，特攻防守穩定，有很會得分的大洋將馬可，國王則具靈活性、出色的後衛群，與洋將的契合度也非常高，屆時會針對球隊調性的不同做準備。雲豹本季6度對戰特攻拿下4勝，與國王前5次交手也拿下3勝。

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