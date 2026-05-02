中職》生涯棒次只剩第4棒還沒開轟 王勝偉很想挑戰

王勝偉。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將老將王勝偉昨天成為中職史上第2高齡出賽的游擊手，原本把目標設定在超越林智勝成為中職最高齡出賽游擊手，得知生涯只剩第4棒還沒開轟，不但把全棒次開轟納入挑戰目標，還驚喜地笑說：「真的假的？我要跟總教練講！」

富邦昨在天母對味全龍，王勝偉於3局下接替葉子霆守游擊，以42歲又30天成為中職史上第7高齡出賽的野手，在游擊手則是第2高齡出賽的游擊手，僅次林智勝去年9月7日的43年249天，這天是林智勝的引退賽，他於9局上從一壘移防游擊。

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富邦於4月29日在新莊迎戰台鋼雄鷹，王勝偉生涯首次扛先發第4棒，交出2打數1安打、保送與犧牲觸擊各1的成績，他感謝教練的信任，自認表現雖不到很完美，起碼有上壘。但早在4月24日在洲際，總教練後藤光尊就把他排在先發第4棒，但比賽下雨沒打成。

王勝偉指出，24日因為下雨延賽，覺得教練在開玩笑，29日賽前又下雨，以為又是開玩笑，結果打序公布出來，發現自己真的是先發第4棒，當下既驚喜又緊張，「這也是個生涯里程碑，我的年紀跟型態，可以先發打第4棒，也算是圓夢了。」

王勝偉於4月22日以42歲又21天，成為中職史上代打擊出全壘打最高齡打者，當時代打的棒次是第9棒，得知生涯只剩第4棒不曾開轟，當下眼睛一亮地笑說：「真的假的？我要跟總教練講，我也要跟他一樣！」

富邦總教練後藤光尊在球員時期，曾於2011年達成全棒次開轟的高難度紀錄，是日職史上第9人。

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