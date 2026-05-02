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中職》曾打到懷疑自己 蘇智傑今年正向面對：「我只能控制擊球的內容」

2026/05/02 18:16

蘇智傑連兩天開轟。（統一獅提供）蘇智傑連兩天開轟。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕近年因傷影響出賽數和表現，統一獅打者蘇智傑今天賽前坦言，之前多少會懷疑自己，但今年心態比較正面一點，不會因為一個打席打不好就去懷疑自己，他也認為今年的擊球其實滿紮實，有時候只是運氣不好，「我只能控制擊球的內容，畢竟結果沒辦法控球。」今開打後，蘇智傑首打席就開轟，前3打席都是安打。

去年季後行使自由球員資格後，蘇智傑以4年平均月薪70萬的合約續留獅隊，但近年表現受到檢視，開季至今天賽前出賽21場的打擊率2成19，總教練林岳平就希望他的打擊率必須提升，直言：「因為他是有那個能力的選手」。

蘇智傑在今賽前受訪指出，其實之前多少都會懷疑自己，「誰都想要表現好，成績不好，當然會在意。」但他表示，今年的心態比較正面，也認為其實很多場都出現打得滿強勁卻被接殺的球，「我也會跟打擊教練討論，他們就說這沒辦法，都已經打得那麼強勁了。」

表現不好自然會招來批評，蘇智傑淡然地說：「不要去看手機就好了」，自己一定會知道打得好或不好，打得不好的時候，就去陪小孩或做一些其他事情，讓自己不要受到批評影響。在去年休賽季時，蘇智傑針對在肩膀、胸椎或髖關節等活動度的部分去做加強，都希望能在打擊上有所發揮。

在2016年季中選秀獲獅隊第1指名，蘇智傑在2021年3月就以448場出賽達成生涯百轟，但隨後因傷影響出賽數和全壘打出現的頻率，「全壘打不是說要就要的，不會刻意去追求，要怎麼樣在過程中選到想要的球，把球打強勁。」

昨轟出本季第3轟後，蘇智傑在今天開賽後就砲轟樂天桃猿洋投麥斯威尼，連兩天都出現全壘打，目前生涯累計129轟。

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