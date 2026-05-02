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TPBL》連兩戰手感火燙 攻城獅狀元劉丞勳：相信苦練終究會有回報

2026/05/02 18:48

狀元郎劉丞勳成為今日單場MVP。（攻城獅提供）狀元郎劉丞勳成為今日單場MVP。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰台北戰神，共吸引5050人入場，在已經晉級季後賽之下，全員14人上場都有得分紀錄，終場以96：73捍衛主場，收下3連勝，狀元劉丞勳攻下全隊最高21分，賽後有感而發表示，苦練終究有回報。

劉丞勳繼前一戰攻下生涯新高22分後，今天手感依舊火燙，首節攻下14分，全場拿下21分2籃板1抄截，他表示，「我一直都相信苦練終究會有回報，這兩場比賽的好表現，給了我更多信心，也印證這個理念。接下來面臨強度更高的季後賽，我認為只要我維持一樣的準備模式，也確實執行教練團的策略，自然會有好的表現。」

攻城獅今日登錄的14位球員皆有得分紀錄，總教練威森賽後表示，「本場比賽我們稍微調整了球員們的上場時間，讓每一位準備好的球員獲得出賽時間。很高興看到大家從替補出發皆立即為球隊做出貢獻，我們要維持這樣的團隊風格來迎接季後賽。」

新竹攻城獅今持續在主場舉辦展開「御嵿國際 宅男打籃球」主題週，球團首次推出的總教練個人商品——威森款應援毛巾也在今日銷售一空。總經理張樹人表示，「感謝獅紫軍對於本土籃球漫畫與攻城獅聯名商品的熱烈支持，這體現了漫畫文化與職業運動結合的成功。」

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