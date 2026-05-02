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TPBL》杰倫飆33分大三元 國王險勝雲豹明與特攻爭第4

2026/05/02 19:46

杰倫。（記者塗建榮攝）杰倫。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰桃園雲豹，在杰倫飆出33分大三元領軍之下，以97：94逆轉雲豹，還保有爭取第4名的機會。

國王賽前以18勝16敗暫居聯盟第5名，落後新北中信特攻半場勝差，今要贏球才有機會在明天與特攻一戰力拚第4種子，若輸球本季就確定以第5名作收。

雲豹今讓主力得分手克羅馬休兵，不過上半場多點開花，上半場團隊命中率51.2%，打完前兩節握有51：45領先，麥卡洛攻下12分，米勒也有11分演出，國王以杰倫13分最佳。

易籃後雲豹一度將領先擴大至雙位數，國王靠杰倫挺身而出頻頻得手，單節拿下10分，加上蘇士軒此節也有6分進帳，在第四節開始前取得73：71反超，末節兩軍你來我往，杰倫在雲豹追近比分時總能適時跳出來飆進重要三分彈，終場23投13中，完成33分、 12籃板、10助攻大三元，助隊捍衛主場。

國王今團隊命中率41.3%，外線命中率31.1%，蘇士軒攻下本土最高19分，飛米17分演出，沃許本16分、18籃板，雲豹以米勒24分最佳，麥卡洛21分、18籃板，高錦瑋本土最佳11分。

杰倫。（記者塗建榮攝）杰倫。（記者塗建榮攝）

蘇士軒。（記者塗建榮攝）蘇士軒。（記者塗建榮攝）

米勒。（記者塗建榮攝）米勒。（記者塗建榮攝）

高錦瑋。（記者塗建榮攝）高錦瑋。（記者塗建榮攝）

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