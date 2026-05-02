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全大運角力》揮別三連霸夢碎陰霾 廖佩穎重返金牌榮耀

2026/05/02 19:50

廖佩穎。（全大運辦公室提供）廖佩穎。（全大運辦公室提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年三連霸夢碎，台灣體大角力隊廖佩穎這次115年中央全大運賽前心情忐忑，尋求各種心靈雞湯，但她發覺最重要是相信自己，重整心態後揮別陰霾，順勢重返頒獎台頂端享受金牌榮耀。

「去年斷掉連霸，就想抱持著跟以前不一樣的心態，以前就是被挑戰，會擔心結果，這次不會擔心輸，會希望比賽內容呈現完整。」廖佩穎表示賽前一直思考這個問題，前面發揮有點綁手綁腳，直到最後一場比賽前，還在與老師討論，「因為我很想要做好，但好像都沒有做到自己想要的東西，我一直覺得好像我越這樣想，反而越摔得不好的感覺。」

廖佩穎很感謝許多老師支持，逐步化解那股不安，「他們告訴我，要先相信自己，不要去想結果，我想確實是這樣，我要先相信自己，不然大家的加油都沒用，因為他們相信我，我才有辦法。」目前大四的廖佩穎，四年來贏得三面金牌，從大一開始擔任陪練員，她覺得那時就是做好自己該做的，把眼前的顧好，完全沒想過國際大賽，「以前覺得亞運好像對我來說，就是很遙遠的東西，但這幾年下來，我覺得不是沒有機會，原本的路可能不知道該怎麼走，但現在好像沒有差人家那麼多。」

廖佩穎同樣是名古屋亞運女子角力培訓選手，日前才剛結束亞錦賽，她認為關鍵在於心態，「不是怯場，而是會想盡力去做好，但有時擔心結果不好，會先否定自己，所以接下來需要調整心態，技術方面的話就是跟教練討論，透過各種影像檢討。」她覺得經過這幾次國際賽，與其他國外好手差距沒有那麼遠，「我們力量跟體力沒有輸，有時差在細節，當下腦袋有沒有清楚穩住，畢竟我們是開放性的運動，有許多種方式。」

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