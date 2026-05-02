中職》2局上丘對張宥謙喊暫停 餅總坦言：「看不大下去」

餅總（左）2局上親自上丘跟張宥謙講話。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕19歲的統一獅右投張宥謙今天對樂天桃猿投5局失2分，成為球隊9：2贏球的勝利投手，也拿下別具意義的生涯首勝，但他在投到2局上時，其實讓總教練林岳平「看不大下去」親自喊暫停。餅總賽後說明當下狀況，表示他上去是告訴張宥謙，球隊得了4分，必須要勇於投好球，而不是好像擔心自己會掉分、投起來有點彆扭。

張宥謙1局上投出漂亮的3上3下，且隊友在1局下就幫他拿到4分，但他2局上卻先對林泓育投出保送，再連續被敲兩支二壘安打，也讓餅總親自喊出暫停、直接上丘講話。

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「第2局的現象，有點看不大下去，1局正常投了之後得了4分，再上去投的時候，好像擔心自己會掉分，投起來好像有點彆扭，不是很自在地在投球」，餅總指出，他的球數都落後，而且落後之後的好球，是用放的投好球，不是搶回來的投好球，所以被連續兩支二壘安打，「這樣的現象，是不對的，希望他不管什麼情況下，勇於投好球，去產生結果。」

餅總表示，「我跟他說，這三個打席的內容是不對的，球隊領先4分，是要勇於去跟打者對決，而不是擔心你會掉分，投起來畏畏縮縮的。」張宥謙在3局上、5局上，也都讓首名打者被保送上壘，餅總則說，「3、5局有辦法守住，這就是他的經驗。我們只能看到他的弱點，去提醒他比賽不該這樣去面對。」

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