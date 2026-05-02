自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》2局上丘對張宥謙喊暫停 餅總坦言：「看不大下去」

2026/05/02 19:55

餅總（左）2局上親自上丘跟張宥謙講話。（統一獅提供）餅總（左）2局上親自上丘跟張宥謙講話。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕19歲的統一獅右投張宥謙今天對樂天桃猿投5局失2分，成為球隊9：2贏球的勝利投手，也拿下別具意義的生涯首勝，但他在投到2局上時，其實讓總教練林岳平「看不大下去」親自喊暫停。餅總賽後說明當下狀況，表示他上去是告訴張宥謙，球隊得了4分，必須要勇於投好球，而不是好像擔心自己會掉分、投起來有點彆扭。

張宥謙1局上投出漂亮的3上3下，且隊友在1局下就幫他拿到4分，但他2局上卻先對林泓育投出保送，再連續被敲兩支二壘安打，也讓餅總親自喊出暫停、直接上丘講話。

「第2局的現象，有點看不大下去，1局正常投了之後得了4分，再上去投的時候，好像擔心自己會掉分，投起來好像有點彆扭，不是很自在地在投球」，餅總指出，他的球數都落後，而且落後之後的好球，是用放的投好球，不是搶回來的投好球，所以被連續兩支二壘安打，「這樣的現象，是不對的，希望他不管什麼情況下，勇於投好球，去產生結果。」

餅總表示，「我跟他說，這三個打席的內容是不對的，球隊領先4分，是要勇於去跟打者對決，而不是擔心你會掉分，投起來畏畏縮縮的。」張宥謙在3局上、5局上，也都讓首名打者被保送上壘，餅總則說，「3、5局有辦法守住，這就是他的經驗。我們只能看到他的弱點，去提醒他比賽不該這樣去面對。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中