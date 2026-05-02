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桌球》葉伊恬、吳映萱先後擊敗申裕斌 台灣隊爆冷扳倒南韓開紅盤

2026/05/02 20:01

葉伊恬擊退南韓一姐申裕斌，為台灣隊搶下第一勝。（取自ITTF官網）葉伊恬擊退南韓一姐申裕斌，為台灣隊搶下第一勝。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今晚在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽女子第一階段小組賽首戰，以3:1逆轉由新科世界盃女單銅牌申裕斌領軍的南韓隊，爆出今年世桌賽最大冷門。

上屆在8強賽落敗的台灣隊，今晚兩大主力鄭怡靜、陳思羽都沒上場，排出平均年齡不到18歲的「青少女兵團」，包括剛獲得全中運高女組單打前兩名的葉伊恬、吳映萱和彭郁涵，3人都是第一次在世桌賽粉墨登場。

台灣隊由世界排名235的吳映萱先發上陣，迎戰世界排名31的南韓新星金娜英，首度在世錦賽亮相的吳映萱，一開賽略顯緊張，無謂失誤偏多，以5:11、6:11連丟2局，但第3局起，吳映萱手感逐漸加溫，先以11:9扳回一城，第4局也取得7:3的領先，可惜在10:8聽牌時連續錯過2個局點後，10:12遭逆轉，無緣將戰線延長。

世界排名45的葉伊恬隨後接手，面對世界排名第10的南韓一姐申裕斌，前兩局雙方11:7、8:11不相上下，關鍵第3局，葉伊恬在8:3大幅領先下連丟3分，她果斷地喊出暫停後，回敬一波3:1反擊，包括再見幸運擦邊球，11:7拿下；第4局雙方一路纏鬥，葉伊恬在8:9劣勢下連拿3分，11:9贏得生涯最重大的一場勝利。

關鍵的第三點，18歲小將彭郁涵，靠著正手短顆、反手防弧圈的特殊打法，讓世界排名75的朴架泫打得很難受，以11:9、11:4連下2局，第3局更在6:10的絕境下連拿6分，徹底打崩對手，中止對戰2連敗，也幫台灣隊取得2:1領先。

17歲的吳映萱在第四點面對世界排名前十的申裕斌，毫無懼色，以12:10、11:8連下兩城，但隨後近關情怯，連續兩局在6:2、8:6領先下都未能拿下，11:13、8:11連丟兩局。決勝局，吳映萱重整旗鼓，在4:5落後下連拿6分率先聽牌，申裕斌雖然頑強的化解3個賽末點，但最後接發球出界，吳映萱有驚無險以11:8獲勝，幫助台灣隊開出紅盤。

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