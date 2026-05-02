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中職》初登板和首勝球都要給媽媽 張宥謙的理由很可愛

2026/05/02 20:14

張宥謙拿著生涯首勝球比「1」拍照。（記者倪婉君攝）張宥謙拿著生涯首勝球比「1」拍照。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕19歲的統一獅右投張宥謙今天用87球投完5局失2分，助隊以9：2擊敗樂天桃猿，自己拿下別具意義的生涯首勝，賽後拿著首勝球合影時，他表示會在球的上面寫下「生涯首勝」。去年8月31日的初登板球，張宥謙給了媽媽，這次問他是否打算自己收藏，則展現大男生的稚氣回答：「還是給媽媽吧，媽媽比較會保存一點」。

這是張宥謙生涯的第3場先發、本季第2場，他賽後表示投完5局下來，心裡也沒有很開心，因為說實在內容沒有那麼好，「還是有開心啦，但是負面的心情比較多一點」。

張宥謙1局上投出漂亮3上3下，隊友在1局下又替他拿到4分，但他2局上反而失常，先投出保送後，再被敲出兩支二壘安打失2分，總教練林岳平還親自喊暫停上丘。「當下其實就是那4分進來，自己投得更畏畏縮縮，更想把球投到更刁鑽的位置，反而沒有把自己的球威丟出來」，張宥謙形容當時的自己，「有點用放的去控制那顆球」。

上個月的狀況不佳，是影響張宥謙今天心態的原因，「一整個月狀況沒有到那麼好，就想要更快解決打者，做出這個錯誤的決定」。他坦言，4局進來之後，就更擔心失分，「不想讓學長幫我打回來的分數變沒有」。

張宥謙賽後也拿下珍貴的首勝球，表示9局上登板後援的邱浩均有替他留起來，「去年初登板那場，韻文學長也有留一顆球給我」。張宥謙表示會在球的上面寫下「生涯首勝」，還強調：「是真的生涯首勝」，因為他在二軍的勝投也沒有開張，目前累計5敗。

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