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全大運游泳》「台灣蝶王」王冠閎破全國6連霸：亞運備戰添信心！

2026/05/02 20:18

王冠閎全大運破全國。（運發中心提供）王冠閎全大運破全國。（運發中心提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕115年全國大專校院運動會游泳賽事，「台灣蝶王」王冠閎今在公開組男子100公尺蝶式決賽游出51秒90，不但衛冕金牌完成6連霸，更打破自己112年全大運締造的52秒03全國紀錄，足為今年9月名古屋亞運備戰增添信心，「這大概是我這幾年最順的開頭！」

24歲的王冠閎，無愧為亞奧運人氣國手，本屆全大運游泳首日就在詩欣館締造佳績，也吸引許多粉絲到場加油。上午預賽他牛刀小試，100蝶游出全場最佳的53秒25；下午決賽成績更大幅提升，不但第4水道率先觸壁，也再度跨越100蝶亞運標52秒79。王冠閎上屆杭州亞運200蝶鍍銀，去年亞錦賽包辦100、200蝶雙金，期許今年亞運更上層樓。

「算是給自己建立信心。」王冠閎表示，再度改寫全國紀錄，其實沒有感到太意外，因為每場比賽逐步調整，成績還算滿意，適逢亞運年也有不錯的開始。他也希望能把身體照顧好，不要再像過去經常因為受傷或感冒影響比賽，「百蝶有陣子沒突破，現在才5月，能在疲勞期有這樣的狀態，算是滿意，就按部就班為亞運準備。」

王冠閎目前就讀台灣師大運動休閒與餐旅管理研究所，上週才參與學校的海報發表，頭一回穿西裝做簡報並接受師長提問，「這個體驗其實蠻難得的，很少穿這麼正式，但我覺得很幸運，也非常謝謝所上的老師，不管是指導教授陳美燕、所長，還有我的同學，大家都提供許多協助，讓我在課業上不會有那麼多壓力。」

教練黃智勇指出，王冠閎上月新加坡出賽52秒出頭，身體素質和肌力都有明顯進步，如今全大運展現訓練成果，相信會激勵他更上層樓，「畢竟200蝶才是冠閎的主項，希望發揮以往優勢，保持配速和耐力，尤其最後50公尺衝刺能提升，持續為亞運調整備戰。」

王冠閎全大運破全國。（運發中心提供）王冠閎全大運破全國。（運發中心提供）

王冠閎穿西裝參與研究所海報發表。（黃智勇提供）王冠閎穿西裝參與研究所海報發表。（黃智勇提供）

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