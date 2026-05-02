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足球》高雄先鋒客場逆轉藍鯨 暫居龍頭迎接關鍵主場戰

2026/05/02 20:43

高雄先鋒17號陳妗文（中）抓準時機頭球攻門，成功破網，幫助球隊2:1逆轉超前（官方提供）高雄先鋒17號陳妗文（中）抓準時機頭球攻門，成功破網，幫助球隊2:1逆轉超前（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕木蘭聯賽進入最後衝刺階段，高雄先鋒Attackers FC本輪作客台中西屯足球場，挑戰藍鯨，在一度落後的情況下展現強大韌性，下半場連進兩球，以2:1完成逆轉勝，不僅帶走寶貴3分，也繼續暫居聯賽第一，為後續爭冠局勢增添關鍵優勢。

比賽第19分鐘，主場作戰的藍鯨率先發難，中場送出精準直塞球，前鋒11號得球後利用身體優勢強行突破，擠開防守球員若林美里後沿右路突入禁區起腳爆射。高雄先鋒Attackers FC門將三木良美雖奮力撲救，但球未能完全控制，藍鯨10號迅速跟進補射得手，先馳得點，取得1:0領先。面對落後局面，高雄先鋒Attackers FC持續嘗試透過邊路與中場轉移尋找機會，但上半場未能改寫比分，帶著一球落後進入中場休息。

易邊再戰，第47分鐘，高雄先鋒Attackers FC展開反擊。潘昕妤後場長傳發動攻勢，10號Chriu Daiana前場頭球做球，塚本奈緒順勢分至左路，黃可欣後插上第一時間送出精準傳中，25號濱本瑪琳快速跟進，以一記漂亮頭球破門，將比分扳平為1:1。進球後高雄先鋒Attackers FC士氣大振，持續掌握進攻節奏。比賽第78分鐘，高雄先鋒Attackers FC前場耐心導球，從右路轉移至中路再分左側，藤尾星中路串聯後，塚本奈緒帶球切入，45度角傳中送至門前，17號陳妗文抓準時機頭球攻門，成功破網，幫助球隊2:1逆轉超前。

最終，高雄先鋒Attackers FC成功守住領先優勢，以2:1擊敗藍鯨，在聯賽尾聲擊敗關鍵對手拿下三分，目前暫居積分榜首位，持續朝冠軍目標邁進。隨著賽季進入最後階段，每一場比賽都至關重要。高雄先鋒Attackers FC將於5月9日回到楠梓足球場進行主場賽事，球隊也號召球迷進場應援，一同為球員加油打氣，見證關鍵戰役的到來。

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