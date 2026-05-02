中職》朱盟「空中抓飛鳥」 洪總鼓掌叫好：「運動能力很強」

洪一中。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕19歲的台鋼雄鷹新秀朱盟是去年選秀第2指名內野手，出身台東體中的他，今年在二軍出賽14場發動13次盜壘全數成功，打擊率3成27，本週二他首度升上二軍，今天迎來一軍生涯首次先發，擔任8棒二壘手，3打數未敲安吞1K。

雖然打擊沒建樹，不過朱盟打滿全場，總計13次守備機會0失誤，完成8次助殺和5次刺殺，表現可圈可點，8局上他高高躍起完成「空中抓飛鳥」美技接殺，台鋼總教練洪一中開心地鼓掌叫好。

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洪總說，「朱盟運動能力很強，他在二軍打得不錯，但一、二軍強度還是不同，以一個19歲的孩子，剛上一軍有這樣的表現，我們是可以想像的，假如他一上來就表現很好的話，就是怪物級了。」

朱盟從青棒到職二軍都是游擊手，上一軍移防二壘，與台鋼當家游擊手曾子祐組成二游搭檔，洪總表示，朱盟守備真的非常稱職，看他守二壘比守游擊順手，未來有可能是球隊二壘手人選，會讓他朝守二壘的方向訓練。

黃子鵬先發7局無失分拿下勝投，他說，「今天賽前感受到朱盟帶給球隊的化學變化，大家對他很有期待，把整個氣勢帶起來。」

對於一軍生涯首次先發表現，話不多的朱盟說，「沒有延續二軍的打擊，但守備的話，還可以啦。」

以往鎮守游擊，洪總希望朱盟移防二壘，朱盟認為，多一個位置也好，比較多上場機會。

朱盟。（記者陳逸寬攝）

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