自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》朱盟「空中抓飛鳥」 洪總鼓掌叫好：「運動能力很強」

2026/05/02 20:49

洪一中。（記者陳逸寬攝）洪一中。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕19歲的台鋼雄鷹新秀朱盟是去年選秀第2指名內野手，出身台東體中的他，今年在二軍出賽14場發動13次盜壘全數成功，打擊率3成27，本週二他首度升上二軍，今天迎來一軍生涯首次先發，擔任8棒二壘手，3打數未敲安吞1K。

雖然打擊沒建樹，不過朱盟打滿全場，總計13次守備機會0失誤，完成8次助殺和5次刺殺，表現可圈可點，8局上他高高躍起完成「空中抓飛鳥」美技接殺，台鋼總教練洪一中開心地鼓掌叫好。

洪總說，「朱盟運動能力很強，他在二軍打得不錯，但一、二軍強度還是不同，以一個19歲的孩子，剛上一軍有這樣的表現，我們是可以想像的，假如他一上來就表現很好的話，就是怪物級了。」

朱盟從青棒到職二軍都是游擊手，上一軍移防二壘，與台鋼當家游擊手曾子祐組成二游搭檔，洪總表示，朱盟守備真的非常稱職，看他守二壘比守游擊順手，未來有可能是球隊二壘手人選，會讓他朝守二壘的方向訓練。

黃子鵬先發7局無失分拿下勝投，他說，「今天賽前感受到朱盟帶給球隊的化學變化，大家對他很有期待，把整個氣勢帶起來。」

對於一軍生涯首次先發表現，話不多的朱盟說，「沒有延續二軍的打擊，但守備的話，還可以啦。」

以往鎮守游擊，洪總希望朱盟移防二壘，朱盟認為，多一個位置也好，比較多上場機會。

朱盟。（記者陳逸寬攝）朱盟。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中