全大運》中央大學開幕李洋勉勵選手：擇你所愛愛你所擇

運動部長李洋。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國大專校院運動會今於中央大學田徑場開幕，行政院長卓榮泰親臨並宣布賽會正式展開，運動部長李洋與中央大學校長蕭述三也共同出席，為參賽選手加油打氣，並期勉選手於賽場上全力以赴、發揮訓練成果。

李洋表示，學習不只是讓未來多一條路，其實也會幫助運動表現，擁有兩面奧運羽球男雙金牌的他，以自己過去在北商大為例，一邊訓練一邊唸書相當辛苦，但後來發現學習到的內容都能幫助訓練上更有系統。李洋鼓勵運動員們，大學階段是人生的分水嶺，無論是否選擇繼續當運動員，都要「擇你所愛，愛你所擇」。

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開幕典禮由鄒族特富野部落與達邦部落帶來傳統歌舞揭開序幕，隨後由樂天女孩帶來活力演出，並由怕胖團與中大紅襪隊接力登場，將現場氣氛推向高潮。典禮壓軸進行「三代聖火」傳承儀式，透過時光遞進展現運動精神的延續與傳承，象徵榮耀薪火相傳、生生不息。隨後火炬交由2025競技體操世界盃挑戰賽金牌邱敏翰，率領11名聖火隊員共同點燃本屆全大運「無懼・永續」之火。

115年賽會集結全國143所大專校院、9853名優秀選手同場競技，角逐21項運動種類最高榮譽，展現我國大專運動蓬勃發展的成果。全大運也是台灣選手邁向國際賽事的重要前哨站，隨著今年9月名古屋亞洲運動會即將登場，本屆賽會除作為檢視訓練成果的重要舞台，更是選手累積實戰經驗、備戰亞運的關鍵契機。

全大運開幕樂天女孩帶來活力演出。（記者林正堃攝）

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