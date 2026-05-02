自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運》中央大學開幕李洋勉勵選手：擇你所愛愛你所擇

2026/05/02 20:58

運動部長李洋。（記者林正堃攝）運動部長李洋。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國大專校院運動會今於中央大學田徑場開幕，行政院長卓榮泰親臨並宣布賽會正式展開，運動部長李洋與中央大學校長蕭述三也共同出席，為參賽選手加油打氣，並期勉選手於賽場上全力以赴、發揮訓練成果。

李洋表示，學習不只是讓未來多一條路，其實也會幫助運動表現，擁有兩面奧運羽球男雙金牌的他，以自己過去在北商大為例，一邊訓練一邊唸書相當辛苦，但後來發現學習到的內容都能幫助訓練上更有系統。李洋鼓勵運動員們，大學階段是人生的分水嶺，無論是否選擇繼續當運動員，都要「擇你所愛，愛你所擇」。

開幕典禮由鄒族特富野部落與達邦部落帶來傳統歌舞揭開序幕，隨後由樂天女孩帶來活力演出，並由怕胖團與中大紅襪隊接力登場，將現場氣氛推向高潮。典禮壓軸進行「三代聖火」傳承儀式，透過時光遞進展現運動精神的延續與傳承，象徵榮耀薪火相傳、生生不息。隨後火炬交由2025競技體操世界盃挑戰賽金牌邱敏翰，率領11名聖火隊員共同點燃本屆全大運「無懼・永續」之火。

115年賽會集結全國143所大專校院、9853名優秀選手同場競技，角逐21項運動種類最高榮譽，展現我國大專運動蓬勃發展的成果。全大運也是台灣選手邁向國際賽事的重要前哨站，隨著今年9月名古屋亞洲運動會即將登場，本屆賽會除作為檢視訓練成果的重要舞台，更是選手累積實戰經驗、備戰亞運的關鍵契機。

全大運開幕樂天女孩帶來活力演出。（記者林正堃攝）全大運開幕樂天女孩帶來活力演出。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中