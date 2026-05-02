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中職》張育成單場雙響 富邦悍將5：4勝味全龍

2026/05/02 21:23

張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕「部長」張育成繼4月6日後再次開砲，且是暌違289天的單場雙響，連同王念好本季首轟隨後出爐，富邦悍將靠這3發陽春彈拉開比數，以5：4中止味全龍的3連勝，勝率重新回到5成。

張育成3局上、5局上連續2打席開砲，繼去年7月17日對演出生涯第2次單場雙響，助富邦以4：2拿回領先。張育成表示，不記得前次雙響在何時，但確定快1個月沒有全壘打，3局上開轟後連總教練後藤光尊都笑說：「你多久沒打全壘打了？」

張育成認為，對戰投手要打到球已經很難，雖然快1個月沒有全壘打，這段期間就把球擊強，全壘打就順其自然，「昨天大家的氣氛蠻悶的，今天就想幫助球隊，打好每一顆球，剛好有很好的結果，只要球隊贏球就是開心。」

張育成與范國宸的長打最近似乎輪流停產，他認為，跟范國宸不是彼此競爭，而是要互相cover，一起撐起中心打線，「希望我們可以互補，每1場都有1個人跳出來，如果我們兩個都熄火，就真的不配當中心棒次。」

張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）

張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）

張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）

張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）

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