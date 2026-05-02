桌球》一姐鄭怡靜安檢時疑似遭性騷 台灣隊要求國際桌總徹查

台灣一姐鄭怡靜在過安檢門時，疑似遭安檢人員不當肢體接觸。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣隊今晚在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽女子團體第一階段首戰，雖然並未排出兩大經驗豐富的主力鄭怡靜、陳思羽，但靠著3名高中生葉伊恬、彭郁涵和吳映萱的出色表現，仍以3:1扳倒世界排名第10的申裕斌領軍的南韓隊，拿下首勝，但比賽過程中陣中第一主力鄭怡靜卻未出現在選手席，引發外界揣測。賽後台灣隊教練鄭佳奇在IG驚爆，我方選手在賽前安檢過程遭安檢人員不當肢體接觸，表達嚴正關切，並要求國際桌總進行調查。

鄭佳奇在IG現時動態表示，「在賽前安檢過程中，發生了極其嚴重且不可接受的情況，安檢人員對我方選手有不當肢體接觸，甚至出現疑似性騷擾行為，並阻攔選手正常通行，對其造成明顯的心理壓力，也直接影響我們的排陣與參賽情況。懇請ITTF給予明確回應與調查結果，保障運動員的基本尊嚴與安全，避免類似事件再次發生。」

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隨台灣隊出征的桌球協會秘書長葉國欽表示，目前正在與大會執行長及競賽經理了解與處理，若有結果會盡快向外公布。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

台灣隊教練鄭佳奇在IG動態驚爆我選手疑似遭性騷。（取自鄭佳奇IG）

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