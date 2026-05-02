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全大運擊劍》李讓頂住壓力逆勢突圍 集滿國內金牌拼圖

2026/05/02 21:39

李讓。（全大運辦公室提供）李讓。（全大運辦公室提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年中央全大運擊劍公開男生組銳劍個人賽，台灣師大新鮮人李讓頂住壓力與身體微恙，勢如破竹收下個人首面全大運金牌，也完成國內賽事金牌最後一塊拼圖。

「這應該是我跟自己對話最多的比賽，因為國際賽近況不錯，大家對我都有期待，老實說自己心理壓力有點大，加上身體出狀況，鼻子不舒服，吸不太到氣，每場就用嘴巴呼吸。」李讓坦言個人首次全大運，過程相當戲劇化，循環賽他剛開始發揮沒有很出色，落入籤表下半部，但進入淘汰賽，關鍵八強戰以15：14力克輔仁大學徐浩，四強則以15：5打掉文化大學林韋宸，最終金牌戰面對臺灣大學鄭皓文，也挾15：9勝出。

李讓覺得八強戰與徐浩拚到最後關頭，在體力與身體都居下風時，試著去抓對手破綻，用時間差攻擊，艱苦挺進準決賽，也成為奪金轉捩點，「沒想到會是這樣的劇本，我跟自己說，這是上帝給你的考驗，我很相信一句話：『你想成為什麼樣的選手，上帝不會直接讓你變成那樣，可是可以祈求祂給你一次變成這樣的機會。』所以這算是考驗，就要讓我挺住，然後才可以超越自己。」

李讓認為信仰帶來信心，逐步調適心理壓力，「就是把這樣的過程，當作考驗，然後我要挺過去。」他在全中運、全運會跟這次全大運都站上頒獎台頂端，完成國內賽事金牌拼圖，期許帶著這樣的衝勁，為下月亞錦賽努力，爭取名古屋亞運資格。

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