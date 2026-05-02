中職》經過693天再拿先發勝 江國豪送給教練當禮物

江國豪。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕江國豪今天重回一軍，用71球投5局失2分，在打線轟出3分陽春彈的力挺下，幫助富邦悍將以5：4擊敗味全龍，經過693天再次拿到先發勝，也如願把勝投送給教練當禮物。

江國豪前次先發勝是2024年6月8日，他表示，雖然勝投不是很多，因為這幾年都有勝投，沒特別去記先發勝，今年角色回到先發，準備與調整都有充足的時間，這場比較滿意的是投滿5局，「之前可能經常1局被大量得分，因為用球數偏多提前被換掉。」

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江國豪本季首次出賽是4月6日，隔天就被降二軍調整，今天是他2年來第3次先發，也是他相隔逾3週再回一軍，賽前首席教練森野將彥問他「（從二軍）上來有沒有帶禮物？」，他不知為何回答「那就拿勝投送你」，沒想到真的拿到勝投。

江國豪前次出賽只投2.1局就失4分，相較於今天投5局失2分，他認為，前次先發太想進攻好球帶，反而把球投到很好攻擊的位置，這場把球壓在邊邊角角，一度效果不好導致壞球很多，捕手戴培峰適時給出建議，先不要把位置控得太精準，慢慢修正會比較輕鬆。

總教練後藤光尊指出，江國豪投了很多不必要的球，這場算是被打線拯救，還有很多需要修正的地方，投到第3局的內容比前次先發OK，能堅持到5局也是好事，「他還沒有把100％的能力展現出來，一軍的張力與強度也需要一段時間適應。」

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